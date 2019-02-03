بوشهر پیشتاز آسفالت راه روستایی/ اجرای ۳۴۲ کیلومتر بزرگراه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از انقلاب طول راه های استان هزار و ۴۱۵ کیلومتر شامل آسفالت، فرعی، شنی، خاکی و روستایی بود که اکنون این میزان به چهار هزار و ۴۳۴ کیلو متر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: اکنون ۵۱۶ کیلومتر راه در دست اجرا است و بر اساس سند چشم انداز این میزان تا سال ۱۴۰۰ به چهار هزار ۵۷۴ کیلومتر خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: در استان بوشهر پیش از انقلاب حتی یک کیلومتر بزرگراه وجود نداشت اما اکنون ۶۷۹ کیلومتر راه بزرگراهی در استان بوشهر احداث شده، ۳۴۲ کیلومتر در دست احداث است و تا سال ۱۴۰۰ کل راه های بزرگراهی استان به هزار و ۱۳ کیلومتر خواهد رسید.

توسعه راه‌های روستایی

وی با بیان اینکه استان بوشهر در زمینه آسفالت جاده های روستایی جزء استان‌های ممتاز است، خاطر نشان کرد: اکنون تمام راه های شریانی استان چهار خطه یا در حال تبدیل شدن به چهار خط هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عنوان کرد: از مهمترین پروژه های بخش راه در استان بوشهر می توان به بزرگراه بوشهر- دیر، بزرگراه دالکی-کنار تخته، گذر کنگان دوراهک، بزراه اهرم-برازجان، بزرگراه جم فیروز آباد، بهسازی گناوه- گچساران، قسمتی از محور اهرم- فراشبند، راه شنبه ناصری و محور گناوه میشان که راه را به مرکز کشور سهل الوصل می کند، اشاره کرد.

وی در خصوص راه‌آهن بوشهر- شیراز گفت: راه‌اهن بوشهر به شیراز با طول ۴۵۰ کیلومتر است که در گذشته ۲۵۰ کیلومتر آن در شورای اقتصاد تصویب و به تازگی با تلاش های استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ۲۰۰ کیلومتر دیگر تصویب شد و اکنون مشکلی برای بستن قرار داد با شرکت داخلی یا خارجی وجود ندارد.

اجرای سخت‌ترین قطعه راه‌آهن بوشهر

رستمی عنوان کرد: قطعه ۱۰ راه آهن بوشهر به شیراز که به تازگی عملیات اجرایی آن آغاز شد سخت ترین قطعه این راه آهن است که هزینه ای بالغ بر ۲۳۷ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرستاری استان بوشهر بیان کرد: در کل مسیر این راه آهن شش کیلومتر پل وجود دارد که سه کیلومتر آن در این قطعه است و به همین دلیل عملیات اجرایی آن آغاز شده تا در صورت بستن قرارداد خللی در احداث ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر هزار و ۶۸۵ هکتار بافت ناکارآمد وجود دارد، عنوان کرد: بیش از ۱۸۳ هزار نفر در این بافت ها زندگی می‌کنند و از جمله کارهای صورت گرفته در زمینه باز آفرینی شهری می توان به احداث پروژه مدرسه تنگک ۲، سال ورزشی تنگک ۲، جداره سازی حدفاصله میدان جمعه به شنبدی، اطراف پارک لاله و سالن ورزشی حسین آباد برازجان اشاره کرد.

رستمی گفت: همچنین دو هزار تن قیر رایگان به شهرداری‌های دارای سکونتگاه‌های غیر رسمی برای بهسازی معابر داده شد.

استقرار نظام مهندسی در همه شهرستان‌ها

وی اجرای طرح تفضیلی شهری را به عنوان یکی دیگر از طرح های خوب انجام شده یاد کرد و افزود: اکنون در تمامی شهر های استان طرح هادی و یا طرح تفصیلی انجام شده است.

رستمی از استقرار نظام مهندسی در تمامی مراکز شهرستان های استان خبر داد و عنوان کرد: نظام مهندسی اکنون در استان بیش از ۵ هزار عضو دارد و در تمام شهرستان های استان بر ساخت و ساز ها نظارت دارند.

وی در خصوص مسکن مهر، گفت: حدود ۳۴ هزار ۸۲۷ واحد مسکن مهر در استان بوشهر است که تا کنون ۳۰ هزار و ۷۴۰ واحد آن تحویل داده شده، تا پایان هزار و ۱۰۰ واحد به بهره برداری خواهد رسید و مابقی آن در سال آینده تحویل داده خواهد شد.