معاون اول رئیس جمهور نیروگاه خورشیدی کبودرآهنگ را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در بدو ورود به استان همدان و پس از حضور در شهرستان کبودرآهنگ نیروگاه خورشیدی این منطقه را افتتاح کرد.

۳ نیروگاه خورشیدی از جمله پروژهایی هستند که امروز با حضور وزیر نیرو و معاون اول رئیس جمهور در استان همدان افتتاح خواهند شد.

این پروژه‌ها با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در شهرستان‌های کبودرآهنگ، فامنین و همدان احداث شده و ظرفیت هر یک ۷ مگاوات و اعتبار هزینه شده برای هر یک از این نیروگاه‌ها ۷ میلیون یورو است.

گفتنی است؛ استان همدان قطب نیروگاه خورشیدی در کشور است و با افتتاح این پروژه‌ها در استان همدان ۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۵.۵ مگاوات فعالیت خواهد داشت.