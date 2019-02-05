معاون اول رئیس جمهور نیروگاه خورشیدی کبودرآهنگ را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در بدو ورود به استان همدان و پس از حضور در شهرستان کبودرآهنگ نیروگاه خورشیدی این منطقه را افتتاح کرد.
۳ نیروگاه خورشیدی از جمله پروژهایی هستند که امروز با حضور وزیر نیرو و معاون اول رئیس جمهور در استان همدان افتتاح خواهند شد.
این پروژهها با مشارکت سرمایهگذار خارجی در شهرستانهای کبودرآهنگ، فامنین و همدان احداث شده و ظرفیت هر یک ۷ مگاوات و اعتبار هزینه شده برای هر یک از این نیروگاهها ۷ میلیون یورو است.
گفتنی است؛ استان همدان قطب نیروگاه خورشیدی در کشور است و با افتتاح این پروژهها در استان همدان ۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۵.۵ مگاوات فعالیت خواهد داشت.
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