استقبال مردم کبودرآهنگ از پنل‌های خورشیدی چشمگیر است

همدان- فرماندار کبودرآهنگ گفت: مشارکت شهروندان کبودرآهنگ در نصب پنل‌های خورشیدی بر پشت‌بام منازل، بخشی از ناترازی برق استان را جبران می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب موسوی صبح دوشنبه با اشاره به لزوم توسعه انرژی‌های خورشیدی اظهار کرد: شهرستان کبودرآهنگ به‌عنوان پایلوت توسعه انرژی‌های خورشیدی استان معرفی شده و پروژه‌های متعدد کوچک و بزرگ در این حوزه در حال اجراست.

وی با بیان اینکه نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان نقش مهمی در این مسیر داشته است، افزود: حضور مکرر استاندار در شهرستان، نه تنها نشانه توجه ویژه به مناطق مختلف به‌ویژه کبودرآهنگ است، بلکه روند توسعه پروژه‌های مهم را نیز سرعت بخشیده است.

موسوی ادامه داد: در سال جاری پیش‌بینی شده بود ۴۰۰ مگاوات به ظرفیت برق استان افزوده شود که با حمایت‌های استانداری و پیگیری‌های فرمانداری، این هدف تا پایان سال محقق می‌شود.

فرماندار کبودرآهنگ با اشاره به استقبال شهروندان گفت: بخش زیادی از تسهیلات موردنیاز متقاضیان نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی تأمین شده و بسیاری از مردم برای نصب پنل‌های خورشیدی بر پشت‌بام منازل خود اقدام کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات، علاوه بر جبران بخشی از ناترازی انرژی برق در استان و کشور، می‌تواند مشکلات قطعی برق در تابستان به‌ویژه در واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

