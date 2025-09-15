به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب موسوی صبح دوشنبه با اشاره به لزوم توسعه انرژی‌های خورشیدی اظهار کرد: شهرستان کبودرآهنگ به‌عنوان پایلوت توسعه انرژی‌های خورشیدی استان معرفی شده و پروژه‌های متعدد کوچک و بزرگ در این حوزه در حال اجراست.

وی با بیان اینکه نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان نقش مهمی در این مسیر داشته است، افزود: حضور مکرر استاندار در شهرستان، نه تنها نشانه توجه ویژه به مناطق مختلف به‌ویژه کبودرآهنگ است، بلکه روند توسعه پروژه‌های مهم را نیز سرعت بخشیده است.

موسوی ادامه داد: در سال جاری پیش‌بینی شده بود ۴۰۰ مگاوات به ظرفیت برق استان افزوده شود که با حمایت‌های استانداری و پیگیری‌های فرمانداری، این هدف تا پایان سال محقق می‌شود.

فرماندار کبودرآهنگ با اشاره به استقبال شهروندان گفت: بخش زیادی از تسهیلات موردنیاز متقاضیان نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی تأمین شده و بسیاری از مردم برای نصب پنل‌های خورشیدی بر پشت‌بام منازل خود اقدام کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات، علاوه بر جبران بخشی از ناترازی انرژی برق در استان و کشور، می‌تواند مشکلات قطعی برق در تابستان به‌ویژه در واحدهای تولیدی را کاهش دهد.