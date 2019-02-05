نظارت بر اجرای قانون جامع با کمک نمایندگان معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخابات شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان امروز با حضور نمایندگان برخی از تشکلهای فعال برگزار شد و قرا شده چند نفر به عنوان نماینده برای ارتباط و همکاری بیشتر با سازمان بهزیستی با رای خودشان انتخاب شود.

حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در این جلسه گفت: به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های تشکل های عضو و ایجاد صدای واحد شبکه ملی تشکل های مردم نهاد انتخابات امروز برگزار می شود.

وی گفت: تشکلهایی که انتخاب می شوند فعالیت زیادی در معلولیتهایی مانند بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی و اعصاب و روان دارند که در تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز با سازمان بهزیستی همکاریهای قابل قبولی داشته اند.

وی افزود: ۵ نفری که از میان تشکلهای معلولان امروز انتخاب می شوند در کمیته نظارت و هماهنگی براجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حضور جدی خواهند داشت و در صورتیکه سازمان یا دستگاهی در اجرای قانون علولان کوتاهی کرد به طور حتم رای و نظر آنها مورد قبول سازمان بهزیستی خواهد بود و این نمایندگان صدای معلولان خواهند بودو امیدواریم با حضور شان در راستای رفع مشکلات معلولان اقدامات خوبی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون موفق به برگزاری انتخابات تشکلها نشده ایم گفت: تشکلهایی که امروز در جلسه حضور دارند منتخب استانهای مختلف در سه گروه معلولان هستند که از اردیبهشت تا دی ماه از سوی ادارات کل استانها انتخاب شده اند و امروز نیز از میان این تعداد ۵ نفر انتخاب می شوند که نماینده تمامی معلولان در سراسر کشور هستند.