امنیت یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) و تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با اشاره به راه اندازی نمایشگاه دستاوردهای دفاعی، اظهار کرد: برپایی نمایشگاه اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح در این برهه از زمان کاری بسیار ارزشمند و به موقع بوده و فرصت و موقعیت مناسبی است تا قابلیت ها و توانمندهای ۴۰ ساله خود را در نیرو های مسلح به نمایش بگذاریم.

وی افزود: برپایی این نمایشگاه بازتاب مثبتی در تقویت روحیه مردم و تاثیرات بسیار خوبی در خارج از کشور داشته است، ایران اسلامی علی رغم همه سختی ها، مشکلات، تحریم ها و فشارهایی که از جوانب مختلف به کشور وارده شده، الحمدلله نیروهای مسلح امروز نه تنها خودکفا شده اند بلکه بسیاری از تجهیزات و تولیدات خود را نیز به سایر کشور ها صادر می کنند که همه این ها به برکت انقلاب اسلامی است.

فرمانده یگان های ویژه ناجا در ادامه با اشاره به حضور پر رنگ نیروی انتظامی در این نمایشگاه در کنار سایر نیروهای مسلح، بیان کرد: نیروی انتظامی در حوزه تامین امنیت به خوبی ایفای نقش کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل سازنده بین نیروهای مسلح کشور باعث شده قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران هر روز افزون شود، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در کنار هم وقت خود را صرف خدمت به مردم کرده و تلاش می کنند با موفقیت در مأموریت های محوله در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.

این مقام ارشد انتظامی تفکر انقلابی را عامل برون رفت از مشکلات امروز جامعه دانست و تاکید کرد: نیروهای مسلح در حفظ آرمان های نظام نقشی تعیین کننده دارند و تحریم، نفوذ و انواع تهاجم دشمن با ترویج این تفکر، نقش برآب می شود.

فرمانده یگان های ویژه ناجا در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه نقش یگان ویژه در تأمین امنیت و آرامش عمومی برجسته، اثرگذار و انکار ناپذیر است، گفت: یگان ویژه یک نیروی پویا، فعال و ولایی است، بحمدالله یگان ویژه با محوریت قرار دادن مسیر تعالی و ایجاد روحیه انقلابی در بین کارکنان در جهت تحقق آرمان های والای نظام گام های موثری را برداشته و توانسته به یک توانمندی برسد که با آمادگی هر گونه تهدیدات داخلی و خارجی را با کم ترین هزینه وکمترین زمان مدیریت و دفع می کند.

وی در پایان گفت: اقتدار و توانمندی یگان ویژه از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است.