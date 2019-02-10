به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، از روز شنبه هزاران نفر از ایتالیایی‌ها در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور در خیابان‌های رم اقدام به برپایی اعتراضات گسترده کردند.

معترضان اعلام کردند اعتراضات را در روز یکشنبه(امروز) نیز ادامه خواهند داد تا دولت به خواسته‌های آنان رسیدگی کنند.

این تظاهرات با فراخوان بزرگترین اتحادیه‌های تجاری ایتالیا و با شعار «آینده‌ای برای کار» علیه سیاست‌های دولت صورت گرفته است.

نرخ بیکاری در ایتالیا نزدیک به ۱۰ درصد است و سومین کشور اتحادیه اروپا از نظر آمار بالای بیکاری به شمار می‌رود.

معترضان در این تظاهرات ضمن اننقاد از برنامه‌های دولت، خواستار رفع مشکلات مربوط به درآمد ناکافی بازنشستگان شدند.

ارتقای خدمات اجتماعی و بهبود سطح بهداشت و درمان، افزایش حقوق مستمری بگیران و بهبود وضع آموزشی از دیگر خواسته ها تظاهرکنندگان بود.

اعتراضات در ایتالیا همزمان است با اعتراضات موسوم به جلیقه زردها در فرانسه که از سیزده هفته پیش به این سو ادامه دارد. پیش از این معاون نخست وزیر ایتالیا از معترضان جلیقه زرد فرانسوی حمایت کرده بود که این موضوع به تنش در روابط ایتالیا و فرانسه منجر شد.