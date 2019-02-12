نمایشگاهی با اقتباس از آثار مولانا/ ۱۵ تابلو نقاشی در «شیرین»

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه تابلوهای نقاشی علیرضا اسانلو با عنوان «این کیست این؟» در گالری شیرین افتتاح می‌شود. این هنرمند کوشیده تا در آثار این نمایشگاه، ارتباط وجود انسان و جریان هستی را از زاویه‌ای عارفانه و شرقی بازنمایی کند. هنرمند با محوریت قرار دادن پیکره انسانی، به عنوان عالی‌ترین موضوع وجودیافته در عالم، ذهن مخاطب را به پرسش از ماهیت زندگی فرا می‌خواند؛ چه چیز در وجود آدمی او را موجود می‌کند و چگونه زندگی در او جاری می‌شود؟

این هنرمند نقاش و مجسمه ساز که سال‌ها ممارست در ساخت و سازهای کلاسیک فیگور انسانی در هنر نقاشی را در کارنامه کاری خود دارد، با فاصله گرفتن از فضاهای رئالیستی و نزدیک شدن به «آن‌نگاری» و «در لحظه بودن» از وادی فلسفه به عرفان شرقی گام نهاده و «ندانستگی»، «ابهام» و «محو شدگی» را به عنوان اساسی‌ترین دستاورد این سفر ذهنی بر بسترهای عریض بوم جاودانه کرده است.

علیرضا اسانلو، هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز درباره این نمایشگاه گفت: آثار این نمایشگاه از اشعار مولانا اقتباس شده است و در آن ۱۵ اثر ارائه می شود.

علیرضا اسانلو کارش را با نقاشی آغاز کرد و از حوالی ۱۰ سال پیش به مجسمه‌سازی نیز روی آورد. سابقه برگزاری ۱۰ نمایشگاه گروهی و هفت نمایشگاه انفرادی را در کارنامه هنری خود دارد. مجسمه‌های این هنرمند از مفاخر ایران در موزه مفاخر، دانشگاه تهران و خانه هنرمندان نصب است که شاخص‌ترین آن‌ها پرتره عباس کیارستمی، عزت‌الله انتظامی، ملک الشعرای بهار و... است.

نمایشگاه آثار علیرضا اسانلو ۲۶ بهمن تا ۸ اسفندماه در گالری شیرین واقع در خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳ شماره ۵ میزبان هنردوستان است.