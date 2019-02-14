به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خرم آباد، عصر امروز پنج شنبه ۲۵ بهمن طی گزارش نیروی گشتی مستقر در فلک الدین از ساخت و ساز غیر مجاز در کوچه خیبر ۲۴ نیروهای اجرائیات جهت جلوگیری از تعرض به حقوق شهروندان و ادامه این فعالیت غیر قانونی به محل اعزام شدند که بلافاصله پس از رسیدن به محل با یورش افراد مسلح به سلاح سرد روبرو شدند.

در این درگیری سه تن از نیروهای شهرداری به نام های «امین مرادی»، «خدایار عبدی» و «حمید حسنوند» از نیروهای شهرداری به شدت زخمی و راهی بیمارستان شهدای عشایر شدند.