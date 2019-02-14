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۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۱۵

در پی حمله افرادی با سلاح سرد؛

۳ نفر از نیروهای بخش اجرائیات شهرداری خرم‌آباد مجروح شدند

۳ نفر از نیروهای بخش اجرائیات شهرداری خرم‌آباد مجروح شدند

خرم‌آباد- حمله افراد مسلح به سلاح سرد، سه نفر از نیروهای بخش اجرائیات شهرداری خرم‌آباد را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خرم آباد، عصر امروز پنج شنبه ۲۵ بهمن طی گزارش نیروی گشتی مستقر در فلک الدین از ساخت و ساز غیر مجاز در کوچه خیبر ۲۴ نیروهای اجرائیات جهت جلوگیری از تعرض به حقوق شهروندان و ادامه این فعالیت غیر قانونی به محل اعزام  شدند که بلافاصله پس از رسیدن به محل با یورش افراد مسلح به سلاح سرد روبرو شدند.

در این درگیری سه تن از نیروهای شهرداری به نام های «امین مرادی»، «خدایار عبدی» و «حمید حسنوند» از نیروهای شهرداری به شدت زخمی و راهی بیمارستان شهدای عشایر شدند.

کد مطلب 4542496

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