برگزاری کارگاه «تئاتر جامعه-گروه» در جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، کارگاه آموزشی «تئاتر جامعه- گروه» با حضور ۲ استاد از کشور هلند طی روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ بهمن در سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود.

محمودرضا رحیمی مدیر بخش آموزش جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر درباره نحوه برگزاری کارگاه آموزشی «تئاتر جامعه- گروه» توضیح داد: کارگاه «تئاتر جامعه- گروه» با حضور آدلا روزن و دستیارش خانم ریسیک از کشور هلند از امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه در قالب ۳ جلسه برگزار می شود. این کارگاه آموزشی پیرامون شناخت فضاها و نحوه زیست آدم های مختلف در این فضاها، ارتباط برقرار کردن با آن ها، دیدن اینگونه فضاها تا رسیدن به ایده اجرایی شکل می گیرد.

وی درباره زمان برگزاری کارگاه آموزشی «تئاتر جامعه- گروه» بیان کرد: در اولین روز یعنی امروز شنبه ۲۷ بهمن، کارگاه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در پلاتو اجرای شماره یک مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه نیز کارگاه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در قالب گشتی شهری به منظور پیدا کردن جامعه گروه مدنظر برگزار می شود. در روز سوم دوشنبه ۲۹ بهمن نیز کارگاه با حضور چند نفر از جامعه گروهی که در روز دوم شناسایی شده اند، برگزار می شود که طی جلسه سوم کارگاه، شرکت کنندگان بر اساس یکسری اتودهای مشارکتی به ایده نهایی دست پیدا می کنند.

مدیر بخش آموزش سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر درباره نحوه انتخاب شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی «تئاتر جامعه- گروه» یادآور شد: برای رسیدن به شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی با دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر، کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، دفتر تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی، دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی و رؤسای دپارتمان های تئاتری دانشگاه ها تعاملی صورت گرفت و در نهایت به ۲۱ شرکت کننده رسیدیم.

رحیمی در پایان سخنان خود درباره افرادی که در کارگاه آموزشی «تئاتر جامعه- گروه» شرکت کرده اند، گفت: در این کارگاه آموزشی ۶ تن از استادان تئاتر، ۵ تن از برگزیدگان تئاتر دانشگاهی، ۲ تن خبرنگار و منتقد و ۸ تن از متخصصان تئاتر محیطی حضور دارند.