به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی هیات امنای کمیته امداد و همچنین احکام برنامه ششم این نهاد، افزود: سال ۹۸ سال پایانی در برنامه‌های امداد برای رفع کامل چالش مسکن مددجویان است. برهمین اساس برنامه‌های امداد در حوزه مسکن برای سال ۹۸ با محوریت «تحول و دگرگونی متمایز در حوزه مسکن مددجویان» برنامه‌ریزی شده است تا هدف نهایی یعنی شکستن صف تقاضای مددجویان در حوزه تعمیر، کمک هزینه اجاره، مشارکت در رهن و کمک و مشارکت در خرید مسکن شهری و روستایی مددجویان محقق شود.

بازیان گفت: براساس یکی از تصمیمات اتخاذ شده در راهبرد جدید، اگر دستگاه‌های دولتی و مسئولان استانی قابلیت تعهد ۵۰ درصد هزینه‌های مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن روستایی را داشته باشند، می‌توانند تفاهم‌نامه‌ای با کمیته امداد انجام دهند تا مابقی هزینه را کمیته امداد پرداخت کند.

بازیان با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد مددجویان امداد در مناطق روستایی سکونت دارند، خاطرنشان کرد: سیاست‌های مسکن در سال ۹۷ به سمت رفع مشکلات مسکن روستایی هدف‌گذاری شده بود و همین رویکرد با جدیت بیشتر پیگیری می‌شود تا در پایان سال ۹۸ صف خدمات مسکن در روستاها به طور کامل شکسته شود. همچنین مقاوم‌سازی و به‌سازی مسکن‌های روستایی مددجویان با سرعت بیشتری در حال انجام است.

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد، با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار خانوار دارای یتیم تحت حمایت کمیته امداد فاقد مسکن هستند، گفت: در راستای اجرای طرح اکرام ایتام، طرح «اسکان ایتام» با هدف تامین مسکن مناسب برای خانواده‌های ایتام در حال پیگیری است و حامیان می‌توانند بخشی از کمک‌های خود را به موضوع تامین مسکن ایتام اختصاص دهند. با برنامه‌ریزی انجام شده، در پایان سال ۹۸ هیچ یتیمی در کمیته امداد فاقد سرپناه و مسکن مناسب نخواهد بود.

وی به خدمات کمیته امداد در حوزه رهن و اجاره مسکن مددجویان اشاره کرد و ادامه داد: افزایش خدمات رهن و اجاره مسکن مددجویان در قالب کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه در رویکرد تحول مسکن پیش‌بینی شده و با همکاری حوزه برنامه‌ریزی، این کمک‌ها رشد خوبی داشته تا شاهد توسعه کمی و دربرگیری برای تمامی مددجویان مستاجر باشیم که با تحقق این امر، صف رهن و اجاره مسکن مددجویان هم در سال ۹۸ شکسته خواهد شد.

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد اظهار کرد: تعمیرات مسکن و مناسب‌سازی خانه‌های مددجویان همواره مورد توجه امداد بوده و در گام اول مسکن مددجویان برای حداقل‌های زندگی سالم شامل برخورداری از خدمات آب سالم، برق، گاز و سرویس بهداشتی به‌سازی می‌شود. با برنامه‌ریزی انجام شده، صف ارائه این خدمات هم شکسته می‌شود و به درخواست‌های مددجویان با فوریت پاسخ می‌دهیم.

وی اضافه کرد: واگذاری مسکن مهر فاقد متقاضی به مددجویان در حال پیگیری است تا با استفاده از این ظرفیت، بخشی از نیاز خودمالکی مددجویان به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و ایتام حل شود. همچنین کمیته امداد آمادگی دارد در صورت واگذاری زمین از سوی نهادها، استانداری، شهرداری و فرمانداری‌ها، موضوع ساخت مسکن برای مددجویان را در اولویت قرار دهد.