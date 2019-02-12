به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری میان کمیته امداد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد.

عبدالملکی در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به فضای مثبت ایجاد شده میان معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با کمیته امداد، گفت: اقتصاد دانش‌بنیان برای نیاز اصلی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند اقدامات جدی در همه زمینه‌ها به ویژه توجه به تولیدات خرد و کلان با تکیه بر عنصر دانش، نوآوری و خلاقیت است، ادامه داد: کمیته امداد به‌ عنوان نهادی فعال در فضای کسب ‌وکار کشور، خود را موظف می‌داند برای استقرار اقتصاد دانش‌بنیان در کشور همکاری کند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، تسهیل در ترویج و اطلاع‌رسانی کسب و کارهای نوین در حوزه دانش‌بنیان و خلاق را از مهمترین موارد تفاهم‌نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و خاطرنشان کرد: اجرای این تفاهم‌نامه پیش از امضای دو طرف آغاز شده و امیدواریم گام مهمی برای اشتراک توانمندی‌ها کمیته امداد و شرکت‌های دانش بنیان و قدمی مثبت در راه ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باشد.

در این مراسم همچنین سید محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تشریح اهداف این تفاهم‌نامه گفت: کمیته امداد برای ارائه خدمات در مناطق محروم، توانمندی‌ها و نیازمندی‌هایی دارد که امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را ضروری می‌کند.

وی افزود: برنامه‌ها و تجربیات کمیته امداد در توانمندسازی مردم در مناطق محروم و شناخت این نهاد از توان و ظرفیت هر منطقه در حوزه‌های اشتغال و خودکفایی می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان برای فعالیت در این مناطق کمک کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ریاست جمهوری، اشتغال‌زایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته را هدف مشترک کمیته امداد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق برای اثرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور نیازمند فرصت‌های جدیدی هستند که این فرصت‌ها به بهترین شکل در کمیته امداد فراهم شده است.

نیری اضافه کرد: هدف‌گذاری ما برای یک برنامه سه ساله، حضور و مشارکت هزار شرکت دانش‌بنیان با حمایت کمیته امداد در مناطق محروم است.