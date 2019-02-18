تاثیر سیستم ایمنی بدن مادر بر مغز کودک

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از محرک ها شامل عفونت، استرس، بیماری و آلرژی ها می توانند موجب فعال شدن سیستم ایمنی شوند. در صورت فعال شدن سیستم ایمنی، پروتئین ها به عنوان بخشی از واکنش التهابی آزاد می شوند.

مطالعه قبلی در حیوانات نشان داده است که برخی از این پروتئین ها می توانند بر جنین تاثیر گذارند. اما اطلاعات کمی در مورد این تاثیر بر روی انسان وجود دارد.

از همین رو محققان زنان جوان را در طول بارداری، زایمان و تا بزرگ شدن نوزاد تا زمان راه رفتن، مورد مطالعه قرار دادند.

آنها دریافتند عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت مغز کودک ممکن است در طول سه ماهه سوم بارداری تحت تاثیر فعالیت سیستم ایمنی مادرشان باشد.

این یافته ها شامل تغییراتی در ضربان قلب جنینی در نوزادان زنان بارداری بود که علائم التهاب را نشان دادند. با توجه به رابطه بین ضربان قلب جنین و سیستم عصبی، محققان عنوان می کنند تغییرات ضربان قلب نشان می دهد التهاب مادر حتی قبل از تولد نوزاد هم تاثیر می گذارد.

در چند هفته اول بعد از تولد، اسکن مغز نوزاد مادرانی که در طول بارداری پروتئین های مرتبط با التهاب شان افزایش یافته بود، اختلالاتی را در ارتباط بین مناطق مختلف مغز کودک مشاهده کردند.

سپس زمانیکه نوزاد ۱۴ ماهه بود، آزمایش ها تفاوت در مهارت های حرکتی، رشد زبان و رفتار را در بین کودکان مادرانی که سیستم ایمنی شان به خاطر التهاب فعال شده بود را نشان داد.

دکتر «بردلی پترسون»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان لس آنجلس، در این باره می گوید: «این مطالعه نشان می دهد که نشانگرهای التهاب در خون مادر می تواند با تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت مغز کودک مرتبط باشد.»

محققان عنوان می کنند این یافته ها بسیار قابل توجه هستند، اما باید تحقیقات بیشتری برای فهم کامل نحوه تاثیر فعال سازی سیستم ایمنی مادر در طول بارداری بر کودکش انجام شود.