طرح هزار سرویس بهداشتی بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مهدوی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه‌ ایران‌گردی در گفتگو با خبرنگاران از اجرای این طرح خبر داد و گفت: این طرح که پروژه ای بسیار مهم در زیرساختهای کشور است، به ما واگذار شده است .

وی ادامه داد: این همان پرونده قدیمی است که بدون برنامه در برخی از نقاط کشور اجرا شد اما چون جانمایی ها درست نبود دیگر ادامه پیدا نکرد. اکنون نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی به سرانجام رساندن این طرح است و دنبال کردن آن نیز به ما سپرده شد.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: برای این منظور تیم برنامه‌ریزی تعیین کرده و از حضور افراد متخصص استفاده می‌کنیم بر این موضوع نیز معتقدیم که چون معماری حرف اول را در این پروژه می‌زند باید طراحی ان از سوی افراد معمار و متخصص صورت گیرد همچنین باید از حضور مهندسان عمران و پیمانکاران قوی بهره برد.

مهدوی بیان کرد: قرار نیست شرکت اجرای این پروژه را به دست گیرد ما باید نظارت دقیق کرده و تیم مهندسی و و معماری و پیمانکاران قوی را داشته باشیم.می بایست برای اجرای این کار ایرادات اصلاح شود نباید از اول چرخ اختراع شود شاید در گذشته مسیر را اشتباه رفته اند ما باید اول مسیر را درست انتخاب کنیم.