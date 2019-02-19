هنر معاصر پیچیده و نیازمند توجه است/ استقبال هنرمندان جوان تجسمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مرتضی نعمت اللهی عضو هیات داوران بخش مجسمه در یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره سطح کیفی آثار این دوره گفت: به طور حتم در این دوره سطح کمی آثار قابل توجه بود تا جایی که من نیز این میزان از استقبال را پیشبینی نمیکردم. در این راستا نیز باید برگزارکنندگان جشنواره، این میزان از استقبال و رشد کمی آثار را مورد بررسی قرار دهند تا بدانیم چه عواملی در این روند دخیل بوده است زیرا در سالهای گذشته شاهد چنین رشد گستردهای در ارسال آثار نبودهایم بنابراین کنکاش در این باره یک نیاز است تا بدانیم آیا سیاستهای دبیر جشنواره در این راستا مؤثر بوده یا عوامل دیگری دخیل است.
وی ادامه داد: حضور هنرمندان نسل جوان در این دوره از جشنواره بسیار قابل توجه بود که شاید دلیل آن رشد و گستردگی دانشگاههای هنری و فارغالتحصیلان در این زمینه باشد اما به طور حتم استقبال جوانان از این رویداد عامل مهمی در رشد کمی یازدهمین دوره جشنواره است.
نعمت اللهی درباره تفکیک رشته های هنری در این دوره از جشنواره بیان کرد: به طور حتم تفکیک رشته های هنری بر سطح کمی و کیفی این دوره از جشنواره تأثیرگذار است زیرا هر هنر به تناسب سبک و سیاق خود دارای تفاوتهای خاصی است بنابراین تفکیک رشتهای مانند مجسمه سازی امکان بررسی تخصصی آثار را فراهم میکند لذا افرادی که دارای سطح کیفی لازم نیستند و در تعریف مشخص این هنر نمیگنجند، وارد این عرصه نخواهند شد.
وی تاکید کرد: تفکیک شاخههای هنری فرصت و انگیزه مناسبی را برای هنرمندان به خصوص افرادی که دارای سبک و سیاق خاصتری هستند فراهم میکند تا بتوانند آثار و نگاه نوتری را به نمایش بگذارند. در واقع این دیدگاه به رشد کمی و کیفی در بخش هنر نو کمک میکند.
عضو هیات داوران بخش مجسمه در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر بیان کرد: به طور حتم هنرمندان از نظر اقتصادی محدودیتها را دیده و احساس کردهاند که پاپیه ماشه میتواند متریال مناسبی برای کار آنها باشد بنابراین گستردگی آثار در این بخش، نشان دهنده عامل مهمی در پشت صحنه است که قطعا باید به آن توجه کنیم.
نعمت اللهی درباره معیارهای داوری در این دوره گفت: به طور حتم معیارهای اولیه داوری ما، بر مبنای مباحث آکادمیک بود، به این معنا که سعی کردیم در آثار برداشتهای هنرمند از فرم، فضا، شناخت متریال و سپس طراحی و اجرا و خلاقیت را مد نظر قرار دهیم. در واقع قرار گرفتن مجموعه نکاتی که به آن اشاره کردم، در کنار یکدیگر، کار را ساده میکند زیرا نشان میدهد که هنرمند تا چه اندازه با معیارهای آکادمیک آشنایی دارد.
وی بیان کرد: کار مدرن تعریف خود را دارد و به نوعی جا افتاده است اما مساله معاصر بودن اندکی پیچیدهتر است و باید نسبت به آن احتیاط کرد اما تمام داوران این دوره از جشنواره به این مساله و معاصر بودن اثر توجه داشتند.
وی خاطر نشان کرد: ما در هیات داوران بیشتر روی این مساله که آثار دارای رویکرد، نگاه، نفس و برخورد تازه باشد، تأکید داشتیم اما اینکه تعریفی جامعی از معاصر ارائه کنیم، کار را اندکی مشکل میسازد.
عضو هیات داوران بخش مجسمه در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر، حضور گالریها را کار فوقالعادهای دانست و گفت: به نظر من حضور گالریها در این دوره از جشنواره کار بسیار فوقالعادهای است زیرا میتواند به حضور بسیاری از هنرمندان برجسته کمک کند.
نعمت الهی ادامه داد: بسیاری از هنرمندان علاقهای به حضور در فستیوالها ندارند اما گالریها به دلیل نوع کاری که با این گروه دارند، میتوانند هنرمندان را به این عرصه بیاورند و در این بخش اقتصاد هنر و مباحث جنبی نیز مطرح میشود.
عضو هیات داوران بخش مجسمه در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر در پایان گفت: ما شاهد حضور استعدادهای جوان با ایدههای تازهای هستیم اما آیا شرایط و بستر مناسبی برای شکوفایی این استعدادها وجود دارد؟ متأسفانه ما همیشه در این مرحله با یک سری علامت سؤالهای بزرگ روبهرو میشویم. به طور حتم پتانسیلهای زیادی برای رشد در بین هنرمندان جوان وجود دارد که هم گسترده و هم متنوع است اما همیشه باید امیدوار باشیم که بستر فراهم شود و اینکه چه عواملی به بهبود این بستر و مناسب شدن آن کمک میکند.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری ابراهیم حقیقی تا پانزدهم اسفند برپاست. در این جشنواره سید امیر سقراطی دبیری هنری و محسن سلیمانی دبیری اجرایی را عهده دار هستند.
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