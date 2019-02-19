منافع ساخت و ساز در شهر باید عادلانه میان شهروندان توزیع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در سیزدهمین سه شنبه بدون خودرو با دوچرخه به محل کار خود در بهشت رفت، اما پیش از حضور در ساختمان شهرداری تهران با حضور در پارک شهر به سوالات برخی از خبرنگاران پاسخ داد.

در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ازدحام جمعیت در ایستگاه های اتوبوس در ساعات ابتدایی صبح گفت: تهران ۳ هزار اتوبوس و تعداد زیادی واگن مترو کم دارد و تمام تلاش همکاران من در راستای جبران این نقیصه است، به خاطر این کمبود نیز از شهروندان عذرخواهی می‌کنم.

وی با اشاره به بودجه شهرداری برای حل مشکلات حمل و نقل عمومی ادامه داد: بخش عمده بودجه شهرداری به غیر از حقوق و دستمزد به بخش حمل و نقل اختصاص یافته است و این نشان می‌دهد که مدیران شهرداری اهمیت این حوزه و مشکلات آن را می دانند.

شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید از چه زمانی تهران مجدداً تبدیل به کارگاه بزرگ ساخت و ساز خواهد شد، گفت: اینکه در شهر تهران پروژه های بزرگی برای تمام مردم اجرا شود امر بسیار پسندیده‌ای است، اما این کار لزوماً به مفهوم تبدیل شهر تهران به کارگاه ساختمانی نیست. تهران شهری است که جمعیت زیادی در آن زندگی می‌کنند و بر این اساس باید فضا برای زندگی مناسب باشد و میان ساخت و ساز و رعایت حقوق شهروندان همزمان تعادل ایجاد شود. این ملاحظات موجب می شود تا منافع این اقدامات به صورت عادلانه و متعادل بین شهروندان توزیع شود.

حناچی در پاسخ به این سوال که آیا با این گفته یکی از اعضای شورای شهر که تهرانی ها باید هزینه زندگی در شهر را بپردازند موافق هستید، عنوان کرد: هر شهروندی که بیشتر از امکانات عمومی استفاده می کند باید بیشتر هزینه بپردازد و این یک منطق بسیار درست است. در همه شهرهای دنیا بر همین اساس عمل می شود. ایده آل دولت‌ها اداره کشور با مالیات و ایده آل شهرداری ها اداره شهر با عوارض است؛ به جز حوزه حمل و نقل عمومی و امکانات عمومی که شهرداری برای تمام شهروندان در نظر می گیرد، اگر شهروندی بخواهد از امکانات شهری بیشتری استفاده کند باید هزینه آن را هم بپردازد. اگر به این سمت حرکت نکنیم عدم تعادل اتفاق می افتد.

شهردار تهران درباره فعالیت موتورهای کاربراتوری در سطح شهر نیز گفت: حدود ۱۸ درصد آلودگی هوای تهران به دلیل تردد موتورهای کاربراتوری است، ایده‌آل ما این است که در آینده موتورهای موجود و تولیدی دیگر کاربراتوری نباشند و به طور مثال برقی شوند. هم اکنون نیز روی ایده هایی مانند برقی کردن موتورهای فعلی کار می کنیم، اما این کار نیاز به بهتر شدن شرایط اقتصادی و استفاده از ظرفیت قانون هوای پاک دارد.

حناچی ادامه داد: البته اخیراً دولت به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم، این دستورالعمل را که به ازای واردات هر موتورسیکلت هفت موتورسیکلت کاربراتوری باید اسقاط شوند مورد تجدید نظر قرار داد، اما سایر قوانین در این زمینه پابرجاست.

شهردار تهران با بیان اینکه راهکار حل مشکلات شهر تهران در فرهنگ ما نهفته است، به بهبود وضعیت هوای تهران اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط جوی و تلاش همکاران معاینه فنی، وضعیت هوای تهران نسبت به سال قبل ۲۰ درصد بهبود پیدا کرده و اگر با یکدیگر همکاری کنیم این شرایط بهتر هم خواهد شد.