دور نخست مسابقات آزاد شطرنج ایروفلوت مسکو نیمه تمام ماند!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در شرایطی که قرار بود دور نخست مسابقات آزاد شطرنج ایروفلوت مسکو امروز با حضور نمایندگان ایران برگزار شود اما با اعلام وضعیت اضطراری تمام مسابقات دور نخست نیمه تمام ماند و بازیکنان به سرعت به محوطه بیرون محل برگزاری (هتل کاسموس) هدایت شدند.

پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا، پویا ایدنی، سید محمدامین طباطبایی ، احسان قائم مقامی و امیررضا پوررمضانعلی در جدول A و آرش طاهباز در جدول B ، شطرنجبازان ایرانی حاضر در این مسابقات هستند.

هر چند در دقایق ابتدایی پس از این اتفاق دلیل لغو ناگهانی دور اول مسابقات به صورت رسمی اعلام نشد اما نگرانی از انجام یک عملیات تروریستی باعث شد دور اول مسابقات ایروفلوت لغو شود.

انتظار می رود با عادی شدن شرایط، مسابقات آزاد شطرنج ایروفلوت مسکو از فردا آغاز شود.