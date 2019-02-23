اعتراف به ۸۵۰ فقره سرقت/ ۴ مالخر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: با افزایش وقوع سرقت لوازم، قطعات و محتویات داخل خودرو در نقاط مختلف شهر تهران موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار داده شد.

وی افزود: در تحقیقات و بررسی های صورت گرفته مشخص شد فردی به نام «هادی» با تشکیل باندی سه نفره که جملگی از متهمان سابقه دار و دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند در مناطق مختلف شهر تهران به خصوص در مناطق شمال، مرکز، جنوب و غرب تهران اقدام به سرقت لوازم، قطعات و محتویات داخل خودرو می کنند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با اطلاعات به دست آمده شناسایی و دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار قرار داده شد و همه متهمان پس از شناسایی های لازم در یک عملیات منسجم و هم زمان دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال داده شدند.

سرهنگ میرزکی تصریح کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، اعضای این باند ۴ نفره که بین ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند در ساعات مختلف شبانه روز به خصوص پس از تاریک شدن هوا اقدام به سرقت ضبط، باند، ساب و محتویات داخلی خودروهای مختلف سواری از جمله پراید، پژو، ال ۹۰ و ... می کردند و پس از آن اموال سرقتی را به قیمتی ناچیز به تعدادی از مالخرها می فروختند.

وی بیان داشت: با اعتراف اعضا این باند چهار نفره ۴ مالخری که اموال سرقتی را از این باند سرقت خریداری می کردند، شناسایی و دستگیر و در بازرسی صورت گرفته تعداد زیادی اموال مسروقه کشف شد.

سرهنگ میرزکی با اشاره به اینکه از مخفیگاه سارقان مقادیری ابزار و آلاتی که در انجام سرقت استفاده می کردند کشف شد و این سارقان در بازجویی های صورت گرفته به ۸۵۰ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهر تهران و فروش اموال مسروقه اعتراف کردند، بیان داشت: اعضای این باند در اعترافات خود اعلام داشته اند که پولی را که از طریق سرقت های روزانه خود به دست می آوردند را بیشتر صرف مصرف مواد مخدر و برخی خوشگذرانی ها می کردند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان با اشاره به اینکه تا کنون ۲۰۰ نفر از مال باختگان شناسایی شده اند و سارقان و مالخرهای دستگیر شده در حال حاضر در زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود به سر می برند، خاطرنشان کرد: به اتهامات سارقان و مالخرهای این باند ۸ نفره در شعبه یک دادیاری ناحیه ۳۴ رسیدگی می شود.