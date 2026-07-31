امام جمعه کرج: مسئولان هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم تأمین نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، این حرکت را رمز ماندگاری نهضت عاشورا دانست و اظهار کرد: اربعین تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه بسترساز سازماندهی جبهه مؤمنان و حلقه اتصال ملتهای اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
وی با اشاره به اقدام راهبردی جابر بن عبدالله انصاری به عنوان نخستین زائر، تأکید کرد که زیارت اربعین، اقدامی هوشمندانه در برابر جنگ روایتها و تلاش حکومت اموی برای تحریف واقعه عاشورا بود.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به تشییع باشکوه شهدای جبهه مقاومت، این مراسم را از جنس «قیام لله» خواند و افزود: این حرکت علاوه بر جنبه عاطفی، به جهاد تبیین، بصیرتافزایی و رسواسازی استکبار و صهیونیسم جهانی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد که مسیر ملت ایران همان مسیر «هیهات مناالذله» است و ملت ایران تا پایان راه در برابر دشمنان اسلام ایستادگی خواهد کرد و شعار «مرگ بر آمریکا» ترجمان عملی مبارزه با جبهه استکبار است.
انتقاد تند از سکوت دولتهای اسلامی و استانداردهای دوگانه غرب
نماینده ولیفقیه در استان البرز در ادامه با انتقاد شدید از سکوت کشورهای اسلامی در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی، گفت: امروز مردم فلسطین، لبنان و یمن زیر شدیدترین فشارها قرار دارند، اما بسیاری از دولتهای اسلامی واکنش مؤثری نشان نمیدهند و این سکوت پذیرفتنی نیست.
وی همچنین نسبت به هرگونه کمک به کاهش فشار اقتصادی بر دشمنان هشدار داد و تأکید کرد که نباید با اقداماتی همچون کمک به کاهش قیمت نفت، زمینه تقویت آنان را فراهم کرد.
امام جمعه کرج با انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب در حوزه حقوق بشر خاطرنشان کرد: مدعیان حقوق بشر در برابر نسلکشی غزه و جنایتهای رژیم صهیونیستی سکوت کردهاند، اما از همین مفاهیم برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای مستقل بهره میبرند.
دفاع ایران فراتر از مرزها میرود
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای اخیر، موضع قاطعی اتخاذ کرد و گفت: بار دیگر تأکید میکنیم اگر دشمن به مراکز ایران حمله کند، جنگ از منطقه به فرامنطقه کشیده خواهد شد.
وی همچنین به کشورهای همسایه هشدار داد که اجازه ندهند از خاک آنان علیه ایران استفاده شود، زیرا در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ناگزیر از دفاع قاطع خواهد بود.
هشدار نسبت به «نفوذ» و تصمیمات اقتصادی
امام جمعه کرج در ادامه خطبهها با هشدار نسبت به مقوله «نفوذ» در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تاریخ نهضت مشروطه را نمونهای از آثار مخرب نفوذ بیگانگان دانست و گفت: هرگاه نخبگان دچار فریب شوند، زمینه وابستگی کشور فراهم خواهد شد.
وی در بخش اقتصادی نیز با اشاره به مباحث مطرحشده درباره بنزین تصریح کرد: حتی کارشناسان نیز معتقدند اکنون زمان مناسبی برای افزایش قیمت بنزین نیست و مسئولان باید به وعدههای خود پایبند باشند، زیرا هرگونه تصمیم در این زمینه آثار مستقیم تورمی بر زندگی مردم دارد.
خطیب جمعه کرج همچنین با انتقاد از برخی مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در استان البرز، بهویژه در ماهدشت، تأکید کرد: دستگاههای مسئول نباید هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم تأمین کنند و لازم است تعهدات خود را در قبال متقاضیان بهطور کامل اجرا کنند.
آیت الله حسینی همدانی همچنین از رزمندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل اجرای عملیاتهای مؤثر علیه دشمن قدردانی کرد.
نظر شما