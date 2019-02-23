محمد بن سلمان به فرد غیرقابل اعتماد تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «لیندسی گراهام» سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا باردیگر با انتقاد از مواضع «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان، تاکید کرد که اگر کمک‌های آمریکا نبود، امروز سعودی‌ها فارسی صحبت می‌کردند.

سناتور جمهوری‌خواه آمریکا همچنین با انتقاد از مواضع صدراعظم آلمان مدعی شد: او در کنار اوباما برای تقویت ایران قرار گرفت، و باعث شد تا ۱۵۰ میلیارد دلار در توافق(برجام) نصیب ایران شود.

گراهام در ادامه با انتقادات تند و عجیب خود از ایران مدعی شد: میلیون‌ها نفر (در منطقه) از دست ایران گریختند و تعداد زیادی از آنها به آلمان رفتند.

سناتور ارشد جمهوری‌خواه درباره نگرانی برخی نمایندگان کنگره آمریکا در خصوص احتمال فروش فناوری‌های هسته‌ای واشنگتن به ریاض گفت: چیز زیادی درباره فروش فناوری هسته‌ای واشنگتن به ریاض نمی‌دانم، اما این را می‌دانم که عربستان سعودی متحد استراتژیک آمریکاست اما محمد بن سلمان به یک فرد غیرقابل اعتماد تبدیل شده است و ما باید در روابطمان با عربستان سعودی تجدید نظر کنیم.

لیندسی گراهام در مورد مقابله با جمهوری اسلامی ایران نیز خطاب به مجری مدعی شد: اگر ما نبودیم، می‌توانستی نام یک سعودی را در جنگ علیه ایران ببری؟ حوثی‌ها (در یمن) دارند ارتش سعودی را پس می‌زنند. شما درباره فروش تسلیحات (واشنگتن به ریاض) خبر دارید. حرف آخر این است که اگر ما نبودیم، آنها فارسی حرف می‌زدند. خوب آنها می‌خواهند چه کار کنند؟ آنها اگر نفت نفروشند از گرسنگی خواهند مُرد، در نتیجه من معتقدم که نیاز آنها به ما خیلی بیشتر از نیاز ما به آنها است.

این دومین بار است که لیندسی گراهام از وابستگی شدید عربستان به آمریکا خبر می‌دهد. پیش از این در آذرماه امسال نیز، لیندسی گراهام در یک مصاحبه دیگر گفته بود اگر به خاطر آمریکا نبود، مردم در عربستان سعودی ظرف یک هفته مجبور می‌شدند فارسی صحبت کنند.