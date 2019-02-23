وقوع حادثه در بیمارستان کوثر سمنان جان یک بیمار را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مهدیان شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه حادثه کپسول اکسیژن در بیمارستان کوثر سمنان منجر به مرگ یک بیمار شد در تشریح ماجرا ابراز داشت: بیمار ۵۰ ساله با سابقه بیماری قلبی و دیابت و نارسایی کلیوی به بیمارستان کوثر سمنان مراجعه و در آی سی یو بستری می شود.

وی بابیان اینکه بنا به تشخیص پزشک اورژانس با وخامت حال، بیمار به اتاق عمل برده می شود، اضافه کرد: در نهایت با بروز مشکلات قلبی برای بیمار و هماهنگی و رضایت خانواده بیمار عمل کنسل شده و بیمار به آی سی یو منتقل می‌شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه بیمار در حین انتقال با دستگاه اکسیژن وصل بود که با پیش آمدن حادثه برای کپسول در نهایت بیمار فوت می شود، ابراز داشت: این دانشگاه ضمن ابراز تسلیت به خانواده متوفی اعلام می‌کند که علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

مهدیان افزود: نمایندگان دادگستری، آتش‌نشانی، پلیس آگاهی، پزشکی قانونی استان سمنان نیز در محل حادثه حضور دارند و قطعا نتیجه بررسی‌ها به اصحاب رسانه منعکس خواهد شد.