اجرای طرح پیش فروش بلیط های نوروزی در کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی به تردد کنندگان جاده ای و تامین ترافیک روان و ایمن برای مسافران نوروزی مجموعه اقدامات بخش راهداری در قالب طرح نوروزی از بیست و پنجم اسفند تا بیستم فروردین ماه اجرایی می شود.

کرمی از اجرای طرح پیش فروش بلیط های نوروزی به صورت حضوری و غیرحضوری خبر داد و گفت: در سال جاری اجرای طرح سالن متمرکز فروش بلیط سبب ساماندهی و حذف دلال و جارچی‌ها و محیطی توام با آرامش و امنیت در محل پایانه مسافربری شهید کاویانی شده است.

وی با بیان اینکه ستاد راهداری نوروزی در ادارات کل راهداری تشکیل شده است، افزود: شهروندان از طریق سایت WWW.SAFAR۷۲۴.COM می توانند نسبت به خرید بلیط اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی و تعامل بین دستگاه های ذی ربط مانند پلیس راه، واشناسی، هلال احمر وتعیین کشیک های نوروزی در ادارات کل راهداری خبر داد.

به گفته کرمی، برای استقرار واحدهای خدماتی و اطلاع رسانی مکان یابی انجام شده و تمام گشت های راهداری با جدیت در انجام ماموریت ها و اجرای طرح ویژه راهداری شامل لکه گیری، روکش آسفالتی، تعمیر و راه اندازی سیستم روشنایی و چراغ های چشمک زن ایمن سازی و آشکار سازی نقاط پر حادثه اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه طرح تعطیلی تمام عملیات عمرانی در حریم راه ها از بیست و پنجم اسفند تا بیستم فروردین اجرا و به پیمانکاران داخلی و سازمان های اجرایی ابلاغ شده افزود:همچنین اکیپهای نظارتی به صورت شبانه روزی در پایانه های استان به منظور کنترل ناوگان و خدمه تشکیل شده است.

کرمی همچنین از آمادگی لازم برای ارائه خدمات به تمام مسافران با استفاده از حداکثر توان ناوگان عمومی به منظور تمدید کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل و نقل در ایام نوروز خبر داد و گفت: شکایات مردمی در ایام نوروز و پاسخگویی به مطالبات آن ها در اسرع وقت بررسی و با راه اندازی سامانه ۱۴۱نتیجه آن ها اطلاع رسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: کنترل وضعیت ترافیکی راه های استان توسط دوربین های نظارتی مستقر در مبادی خروجی و ورودی از طریق مرکز مدیریت راه ها مستقر در اداره کل انجام خواهد شد.

کرمی از آمادگی ۷۱ شرکت حمل و نقل مسافر با در اختیار داشتن بیش از ۲۱۰ دستگاه اتوبوس، ۹۴۰ دستگاه مینی بوس و ۸۰۰ دستگاه سواری جهت جابجایی مسافر خبر داد.