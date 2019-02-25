درخواست کمک آمریکا از روسیه در خصوص کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل زا رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در اظهاراتی عنوان داشت که در آستانه دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در ویتنام، واشنگتن از مسکو خواسته تا در خصوص کره شمالی به کاخ سفید مشورت بدهد.

لاوروف توضیح بیشتری در مورد این درخواست آمریکا ارائه نکرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، فردا سه شنبه عازم هانوی پایتخت ویتنام می شود.

روز گذشته یکی از رسانه های کره شمالی در مطلبی هشدار داده بود که در صورت شکست مذاکرات «کیم جونگ اون» و «دونالد ترامپ» که قرار است در هانوی پایتخت ویتنام انجام شود، مردم آمریکا همچنان با تهدید مواجه خواهند بود.

این رسانه کره ای در گزارش خود نوشته است: اگر مذاکرات آتی آمریکا و کره شمالی همانگونه که دشمنان می خواهند بدون نتیجه به پایان برسد، آنگاه مردم آمریکا هیچگاه از تهدیدهای امنیتی رها نمی شوند و مسئولیت این وضعیت بر عهده خود آنها خواهد بود.

به گزارش مهر، دومین دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا قرار است ظرف روزهای آینده در هانوی برگزار شود و کیم جونگ اون از روز شنبه با یک قطار سفر خود را برای رسیدن به ویتنام آغاز کرده است.

سفر رهبران کره شمالی و آمریکا به هانوی به دعوت «نگویان پو ترانگ» (Nguyen Phu Trong) رئیس جمهوری ویتنام و دبیرکل حزب کمونسیت این کشور انجام می‌شود.

پیشتر نیز جزئیاتی درباره سفر اون منتشر شده بود مبنی بر اینکه وی با قطار در یک بازه زمانی ۲ روزه، از چین عبور کرده و با توقف در مرز ویتنام، بقیه مسیر را تا هانوی با اتومبیل طی خواهد کرد.

دیدار ترامپ و اون طی روزهای ۲۷ و ۲۸ فوریه (۸ و ۹ اسفند) با موضوع خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره انجام خواهد شد.

دیدار نخست آنها در ژانویه ۲۰۱۸ در سنگاپور انجام شد.

روزنامه اکسپرس ویتنام می‌گوید بیش از ۲۰۰ مأمور مخفی آمریکاروز شنبه در راستای تضمین امنیت دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، وارد هانوی شده اند.