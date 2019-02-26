نوت بوک های جدید هواوی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، این دو نوت بوک میت بوک ۱۳ و ۱۴ نام دارند، هر دو وزن کمی داشته و برای جلب نظر مخاطبان عام طراحی و تولید شده اند.

در این نوت بوک ها از نمایشگرهایی با قابلیت مشاهده تمام صفحه با هر زاویه نگاه به نمایشگر، پردازنده های قدرتمند و بدنه مقاوم استفاده شده است. سازگاری کامل با رایانه های شخصی برای اتصال و تبادل فایل ها با سرعت بالا از جمله دیگر ویژگی های این دو نوت بوک است.

میت بوک ۱۴ با تنها ۴.۹ میلیمتر ضخامت یکی از تولیدات خوش ساخت هواوی است که نمایشگر آن ۹۰ درصد از قاب جلویی نوت بوک را پوشانده است. البته نسبت پخش تصاویر در این نوت بوک ۳ به ۲ و نه ۱۶ به ۹ است. دقت نمایشگر نوت بوک یادشده ۲۱۶۰ در ۱۴۴۰ پیکسل و تراکم پیکسلی آن برابر با ۱۸۵ پیکسل در هر اینچ است.

نمایشگر هر دو نوت بوک به صورت لمسی طراحی شده و آنها قابلیت دریافت فرامین را در صورت لمس همزمان ده نقطه از نمایشگر دارند. میت بوک ۱۴ با ابعاد ۳۰۷.۵ در ۲۲۳.۸ در ۱۵.۹ میلیمتر تنها ۱.۴۹ کیلوگرم وزن دارد. پردازنده نسل هشتم Intel Core i۷-۸۵۶۵U، پردازنده گرافیکی NVIDIA GeForce MX ۲۵۰ و ۲ گیگابایت وی رم GDDR۵ از جمله ویژگی های این نوت بوک است. در این نوت بوک از فناوری خنک کننده فین فن ۲ هم استفاده شده و مدت زمان شارژ باتری آن ۱۵ ساعت است.

در مدل ۱۳ اینچی از کارت گرافیک ضعیف تر NVIDIA GeForce MX۱۵۰ استفاده شده است. عرضه عمومی این نوت بوک ها در ابتدای بهار انجام خواهد شد و قیمت آنها هم هنوز اعلام نشده است.