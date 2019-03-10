گسترش صهیونیسم ستیزی از کارگرهای انگلیس به دموکرات های آمریکا

خبرگزاری مهر - گروه بین‌الملل: «الهان عمر» عضو مسلمان و محجبه مجلس نمایندگان آمریکا بدون شک پر خبرتر ین چهره این روزهای آمریکا است. وی که در ماه گذشته به دلیل اظهاراتی علیه صهیونیست‌ها با انتقادات تندی مواجه شده بود بار دیگر به دلیل وارد کردن اتهام به «آیپک» لابی قدرتمند صهیونیست‌ها در آمریکا، هدف حملات جدیدی قرار گرفته است.

الهان عمر چندی پیش در توئیتر نوشته بود که کمیته امور عامه آمریکا-اسراییل (AIPAC) قانونگذاران آمریکایی را تطمیع می‌کند تا از اسرائیل حمایت کنند.

این موضوع موجب شده تا خبرهایی در مورد میزان پول‌های پرداخت شده به اعضای حزب دموکرات از سوی لابی صهیونیستی منتشر شود و سازمان‌های مهم حامی رژیم صهیونیستی در آمریکا با نگارش نامه‌ای به «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان خواستار آن شده اند که عضویت الهان عمر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان لغو شود.

همکاران الهان عمر در مجلس نمایندگان، سخنان و مواضع او علیه لابی‌های صهیونیستی را «یهودستیزی» تعبیر کرده اند.

همانطور که اشاره شد لابی صهیونیست‌ها در آمریکا که بسیار قدرتمند است تلاش دارد تا به اقدامات الهان عمر برچسب «یهود ستیزی» بزند و با متشنج کردن بیشتر اوضاع سوءاستفاده بیشتری از وضعیت به وجود آمده بکند.

مجلس نمایندگان ایالات متحده به دنبال این اظهارات، قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که در آن «یهود ستیزی»، «اسلام هراسی» و «ملی گرایی سفید پوستی» محکوم شده بود. در این قطعنامه اشاره‌ای به سخنان الهان عمر نشده بود از همین رو دونالد ترامپ روز جمعه تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان را «شرم آور» دانست.

سو استفاده ترامپ

اما این وضعیت موجب شده تا ترامپ برای از میدان خارج کردن رقیب سنتی جمهوریخواهان، روحیه بیشتری گرفته و با مدد گرفتن از پروژه یهود ستیزی حملات بیشتری را علیه حزب دموکرات انجام بدهد.

ترامپ با اشاره به درخواست عده‌ای از یهودیان برای برکناری الهان عمر، عضو مسلمان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، بار دیگر سخنان خانم عمر درباره اسرائیل را وحشتناک توصیف کرده است.

ترامپ در پیامی در توئیتر نوشت: الهان عمر بار دیگر بابت سخنان وحشتناکش که باعث نگرانی اسرائیل شده بود، زیر فشار است. گروه‌های یهودی درخواستی برای نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان فرستاده‌اند تا عمر را از کمیته روابط خارجی برکنار کند. روز سیاه برای اسرائیل!

ترامپ پیش از این نیز به خاطر اظهارات الهان عمر در مورد اسرائیل، خواستار کناره‌گیری وی از مجلس نمایندگان شده بود. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که حزب دموکرات این کشور به حزبی «ضد اسرائیلی» و «ضد یهودی» تبدیل شده است.

این در حالی است که برنی ساندرز و کامالا هریس، دو نامزد انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای رقابت ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ از اظهارات اخیر الهان عمر دفاع کرده اند.

برنی ساندرز ضمن انتقاد از واکنش‌های منفی به اظهارات الهان عمر تاکید کرده است که «یهود ستیزی» با انتقاد مشروع از اسرائیل تفاوت دارد.

گسترش صهیونیسم ستیزی از انگلیس به آمریکا

اما این وضعیت در آمریکا در حالی در جریان است که از مدت‌ها قبل حامیان رژیم صهیونیستی در انگلیس حملات تندی را علیه «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر، به دلیل حمایت وی از مردم فلسطین و انتقاد از رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند.

در همین رابطه در آبان ماه سال جاری، پلیس انگلیس از آغاز تحقیقات قضائی خود درباره اتهامات وارد شده به حزب کارگر درباره رویکرد ضد صهیونیستی آن خبر داده و اعلام کرد این تحقیقات بنا به پرونده‌ای که به دفتر رئیس پلیس لندن ارسال شده، انجام می‌شوند.

عمده اتهامات مطرح شده در این پرونده، مربوط به فعالیت‌های ضد صهیونیستی اعضای حزب کارگر از طریق راه اندازی رسانه‌ها است.

در همین رابطه نام شبکه رادیویی (LBC) نیز ذکر شده است. شبکه ال بی سی متعلق به حزب کارگر انگلیس بوده و متهم به انتشار مطالب ضد صهیونیستی شده است.

از زمان آغاز ریاست «جرمی کوربین» در حزب کارگر انگلیس، رویکرد ضد صهیونیستی آن نیز بیشتر شده به طوری که شخص کوربین نیز بارها از سوی صهیونیست‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.

برای مثال در مرداد ماه سال جاری رئیس حزب کارگر انگلیس که متهم به ضدیت با صهیونیست‌ها است در توئیتر جنایات نظامیان صهیونیستی در به شهادت رساندن دست کم ۱۶۰ فلسطینی را محکوم کرد. در سال گذشته نیز به مناسبت صدمین سالگرد اعلام بیانیه بالفور قرار بود تا مراسم شامی با حضور شخصیت‌های انگلیسی و اسرائیلی برگزار شود اما «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس اعلام کرد که در این ضیافت شام شرکت نمی‌کند.

این اقدام کوربین موجب خشم صهیونیست‌ها شده به طوری که روزنامه جروزالیم پست در مطلبی نوشت: کوربین در حالی از شرکت در این مراسم خودداری کرده که بر اساس نظرسنجی‌ها فقط ۱۳ درصد از یهودیان انگلیس در انتخابات آتی به حزب کارگر رأی خواهند داد.

در سال ۹۵ هم حزب کارگر اسرائیل از رئیس حزب خواهر خوانده خود یعنی حزب کارگر انگلیس دعوت کرده بود تا از موزه هولوکاست بازدید کند اما جرمی کوربین این دعوت را رد کرده و فرد دیگری را به جای خود برای بازدید از موزه معرفی کرد. همین امر موجب شده تا کوربین که در آن زمان با نوعی کودتا برای کنار رفتن از سمت ریاست حزب مواجه بود با انتقادات جدیدی مواجه شود.

در سال جاری نیز کوربین در سخنانی در لندن ضمن محکوم کردن کشتار فلسطینی‌ها در جریان تظاهرات در نوارغزه اعلام کرد، سرپوش گذاشتن بر اقدامات اسرائیل در کشتار فلسطینیان معترض که به هیچ سلاحی مسلح نیستند باید متوقف شود. وی ضمن محکوم کردن اسرائیل به خاطر کشتار معترضان فلسطینی از قدرتهای بین المللی به خاطر سکوت در برابر «بی عدالتی و اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی» اسرائیل انتقاد کرد.

انگلیس همواره به عنوان یکی از حامیان رژیم صهیونیستی نه تنها کمک‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف مالی، اقتصادی، تسلیحاتی به آن انجام می‌دهد، بلکه از اقدامات نظامی و اشغالگرانه این رژیم و از جمله حملات ارتش صهیونیستی به غزه درسالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ میلادی حمایت کرد.

نمونه بارز این حمایت، اقدام وزارت تجارت بریتانیا در ژوئیه ۲۰۱۵ بود که ضمن لغو محدودیت‌های باقی مانده برای فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی مدعی شد که مجوزهای صادر شده برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به این رژیم مطابق با مقررات بوده و قوانین حقوق بشری را نقض نکرده است.

کلام آخر آنکه، با توجه به هزینه‌های سرسام آوری که صهیونیست‌ها در کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس برای تداوم حمایت از اسرائیل انجام می‌دهند، ظهور چهره‌هایی همچون الهان عمر، جرمی کوربین، رشیده طلیب، برنی ساندرز و… به شدت برنامه‌های صهیونیسم بین‌الملل را به خطر می‌اندازد و از همین رو است که دست کم در یک هفته اخیر با حجم انبوه خبر و گزارش در رسانه‌های غربی علیه الهان عمر مواجه هستیم.