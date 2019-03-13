ناسا نمونه های ۵۰ ساله خاک ماه را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ناسا بالاخره پس از حدود ۵۰ سال نمونه‌های جمع‌آوری شده از سطح ماه را بررسی می‌کند. این نمونه‌ها در مأموریت‌های آپولو جمع‌آوری شده‌اند.

سازمان فضایی مذکور در هفته جاری اعلام کرده دو گروه از محققان نمونه‌های جمع‌آوری شده از ماه در مأموریت‌های آپولو ۱۵ تا آپولو ۱۷ را بررسی می‌کنند. برخی از این نمونه‌ها پس از رسیدن به زمین هرگز باز نشده‌اند.

هدف محققان مرکز Goddard Space Flight Center از بررسی نمونه‌های ماه، درک بهتر از ترکیبات طبیعی موجود در سطح آن و شیوه مقاومت این مواد در برابر اشعه‌های کهکشانی است.

ناسا امیدوار است با بررسی نمونه‌های قدیمی، قبل از مأموریت‌های آتی خود در دهه ۲۰۲۰ میلادی به اطلاعات بیشتری دست یابد.

به‌هرحال این نمونه‌ها از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون در انبارهای قدیمی بوده‌اند.