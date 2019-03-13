  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

رئیس اداره اوقاف کاشان عنوان کرد؛

وجود ۱۲۰ بقعه متبرکه در کاشان/فعالیت ۶۰۰ خادم و عضو هیئت امنا

وجود ۱۲۰ بقعه متبرکه در کاشان/فعالیت ۶۰۰ خادم و عضو هیئت امنا

کاشان - رئیس اوقاف کاشان از وجود ۱۲۰ بقعه متبرکه در کاشان خبر داد و گفت: ۶۰۰ خادم ثابت و هیئت امنا در این بقاع متبرکه فعالیت دارند.

حجت الاسلام اصغر توسلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، تعداد موقوفات شهرستان کاشان را دو هزار و ۲۹۲ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: هزار و ۵۲۹ موقوفه، ۱۲ تکیه، ۶۴۸ مسجد، چهار آرامستان، ۹۴ حسینیه، سه دارالقرآن و دو زینبیه است.

وی با بیان اینکه تعداد رقبات کاشان هشت هزار و ۶۷۴ مورد است، افزود: از این تعداد رقبات پنج هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مورد متصرفی، پنج هزار و ۴۲۸ مورد درآم زا، دو هزار و ۵۹۳ مورد غیر متصرفی، سه هزار و ۲۴۶ مورد نیز فاقد درآمد و ۳۰۶ اشتراک التولیه است.

رئیس اداره اوقاف کاشان ضمن اشاره به کاربری رقبات در این شهرستان ابراز داشت: ۲۶ درصد این رقبات کاربری مسکونی، ۳۲ درصد مزروعی، پنج صدم درصد خدماتی، ۰.۰۹ درصد تجاری، ۰.۰۰۹ درصد اداری، هشت هزارم درصد زیربنایی، هشت هزارم درصد آموزشی، ۱۲ درصد مذهبی و ۳۰ درصد مابقی با کاربری‌های مختلف دیگر است.

وی تعداد بقاع متبرکه را ۱۲۰ بقعه دانست و گفت: این بقاع متبرکه شامل ۱۰۰ امامزاده، ۱۴ آرامگاه، سه حسینیه زیارتی، دو مسجد زیارتی، یک قدمگاه است که در این بقاع متبرکه حدود ۶۰۰ نفر هیئت امنا و خادم ثابت فعالیت دارند.

کد مطلب 4567533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها