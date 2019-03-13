وجود ۱۲۰ بقعه متبرکه در کاشان/فعالیت ۶۰۰ خادم و عضو هیئت امنا

حجت الاسلام اصغر توسلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، تعداد موقوفات شهرستان کاشان را دو هزار و ۲۹۲ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: هزار و ۵۲۹ موقوفه، ۱۲ تکیه، ۶۴۸ مسجد، چهار آرامستان، ۹۴ حسینیه، سه دارالقرآن و دو زینبیه است.

وی با بیان اینکه تعداد رقبات کاشان هشت هزار و ۶۷۴ مورد است، افزود: از این تعداد رقبات پنج هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مورد متصرفی، پنج هزار و ۴۲۸ مورد درآم زا، دو هزار و ۵۹۳ مورد غیر متصرفی، سه هزار و ۲۴۶ مورد نیز فاقد درآمد و ۳۰۶ اشتراک التولیه است.

رئیس اداره اوقاف کاشان ضمن اشاره به کاربری رقبات در این شهرستان ابراز داشت: ۲۶ درصد این رقبات کاربری مسکونی، ۳۲ درصد مزروعی، پنج صدم درصد خدماتی، ۰.۰۹ درصد تجاری، ۰.۰۰۹ درصد اداری، هشت هزارم درصد زیربنایی، هشت هزارم درصد آموزشی، ۱۲ درصد مذهبی و ۳۰ درصد مابقی با کاربری‌های مختلف دیگر است.

وی تعداد بقاع متبرکه را ۱۲۰ بقعه دانست و گفت: این بقاع متبرکه شامل ۱۰۰ امامزاده، ۱۴ آرامگاه، سه حسینیه زیارتی، دو مسجد زیارتی، یک قدمگاه است که در این بقاع متبرکه حدود ۶۰۰ نفر هیئت امنا و خادم ثابت فعالیت دارند.