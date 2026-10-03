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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۸

نیکزاد: مجاهدت خاموش متخصصان پالایشگاه پارس جنوبی را به مدار بازگرداند

نیکزاد: مجاهدت خاموش متخصصان پالایشگاه پارس جنوبی را به مدار بازگرداند

بوشهر- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با مجاهدت متخصصان و کارکنان صنعت، پالایشگاه چهارم پارس جنوبی که در جریان حمله دشمن آسیب دیده بود، اکنون بیش از ۵۰ درصد به مدار تولید بازگشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شنبه شب در پایان بازدید از تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت و گاز اظهار کرد: مردم ایران باید بدانند که در ۲۷ اسفندماه، تأسیسات استان بوشهر که کانون تأمین بخش قابل توجهی از گاز کشور است، هدف حمله دشمن قرار گرفت.

وی افزود: پالایشگاه‌های مختلف پارس جنوبی از جمله پالایشگاه چهارم مورد هدف قرار گرفتند و هدف متجاوزان، ایجاد اختلال در روند پیشرفت کشور و بازگرداندن ملت ایران به عقب بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان از منطق، غیرت، شرف و روحیه ایستادگی ملت ایران و نیروهای جهادی غافل بودند و همین موضوع موجب شد از نخستین ساعات پس از حادثه، تلاش گسترده و مستمری برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده آغاز شود.

نیکزاد با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی تصریح کرد: با تلاش متخصصان داخلی و کارکنان صنعت نفت و گاز، این پالایشگاه اکنون بیش از ۵۰ درصد به مدار تولید بازگشته است.

مصرف بهینه انرژی یک ضرورت ملی است

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های میدانی با جدیت ادامه دارد تا با همکاری مردم و مدیریت صحیح مصرف، فصل پاییز و زمستان امسال نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را یک مسئولیت جمعی دانست و گفت: مصرف بهینه انرژی امروز یک ضرورت ملی است و مردم باید در کنار کارکنان شرکت‌های ملی نفت و گاز و مجموعه‌های پالایشگاهی، برای عبور موفق از این مقطع حساس همکاری کنند.

وی با تجلیل از کارگران، مهندسان و نیروهای فنی صنعت نفت و گاز بیان کرد: فعالان این صنعت در کنار نیروهای مسلح و ملت ایران نشان دادند که برای عزت، استقلال و سربلندی کشور ایستادگی می‌کنند.

نیکزاد افزود: حمله به تأسیسات صنعتی و پالایشگاهی اقدامی است که در منطق نظامی جایگاهی ندارد و هدف آن ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی کشور بود، اما تلاش متخصصان ایرانی اجازه نداد این هدف محقق شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و همبستگی ملی گفت: آنچه دشمن تخریب کرده است، با اراده و توان متخصصان و جوانان ایرانی بازسازی خواهد شد و این تأسیسات در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کیفیت، استحکام و کارآمدی بیشتری نسبت به گذشته به چرخه فعالیت بازخواهند گشت.

کد مطلب 6966885

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