وظیفه سنگین نهادهای فرهنگی طبق بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق مهرابی در گردهمایی رؤسای تبلیغات استان فارس افزود: با توجه به بودجههای فرهنگی بسیار کم این مجموعه، فعالیتهای بسیاری را در حوزه فرهنگ انجام میدهند که حائز اهمیت است، اما تکلیف ما را بیانیه گام دوم انقلاب بسیار سنگینتر کرده از این رو باید فعالیتها را نیز بیشتر کنی.
وی با بیان اینکه اطلس فرهنگی استان به خوبی رصد شده، افزود: امروز دستگاههای فرهنگی واقف به این موضع هستند که چگونه فعالیتها را انجام دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس به گام دوم انقلاب اشاره و تصریح کرد: گفتمان گام دوم انقلاب در حوزه آموزشی دستگاههای فرهنگی قرار گرفته است و فعالیتهای خود را دنبال خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بودجههای فرهنگی بسیار کم اما این مجموعه فعالیتهای بسیاری را در حوزه فرهنگ انجام میدهند که حائز اهمیت است، اما تکلیف ما را بیانیه گام دوم انقلاب بسیار سنگینتر کرده است از این رو باید فعالیتها را نیز بیشتر کنیم.
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