محمدرحیم لیوانی رییس مرکز پویانمایی صبا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انیمیشن شکرستان که نوروز ۹۸ روی آنتن شبکه نسیم میرود، بیان کرد: بعد از مجموعههای قبلی «شکرستان» که به تولید رسید ما تصمیم گرفتیم این برند را احیا کنیم و به مسعود صفوی تهیهکننده اصلی کار مراجعه کردیم و او هم تیم حرفهای خود را جمعآوری کرد.
وی ادامه داد: این مجموعه بیشتر روی سبک زندگی کار میکند و بنا بود آینهای در مقابل جامعه قرار دهیم و نقدهایی به خودمان داشته باشیم. بنا بود این مجموعه هم ویژگیهای مثبت و هم آسیبها را ببیند و البته هم به لحاظ فرم و هم محتوا نوآوریهایی داشته باشد.
رییس مرکز پویانمایی صبا توضیح داد: این مجموعه به مباحث نوروز و حتی شبکههای اجتماعی که مردم امروز با آن درگیر هستند، میپردازد و البته چارچوبهای اصلی این مجموعه نیز حفظ میشود.
وی درباره روایت شهاب حسینی در این مجموعه نیز گفت: بحثهایی داشتیم که بعد از حضور زندهیاد مرتضی احمدی چه میتوان کرد؟ تستهایی داشتیم و نهایتاً به شهاب حسینی رسیدیم و خودش هم علاقه داشت. در انیمیشن دنیا هم خیلی مرسوم است که ستارهها ارتباط خوبی با انیمیشن دارند.
لیوانی درباره ادامه این همکاری توضیح داد: این مجموعه قرار است در ۱۰۰ قسمت ساخته شود که ۱۳ قسمت آماده پخش است و تولید ادامه دارد و بنا داریم روایت شهاب حسینی نیز ادامه داشته باشد.
وی درباره اینکه فصل بعدی این مجموعه چه زمانی روی آنتن خواهد رفت، اعلام کرد: فصل بعدی این مجموعه برای تابستان و فصل بعد برای پاییز آماده خواهد شد و برای هر فصل «شکرستان» را تدارک میبینیم.
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