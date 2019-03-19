کاهش ۶۵ درصدی حوادث/ فوت یک مصدوم در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حوادث سه شنبه آخر سال، هرساله منجر به مجروح شدن و نقص عضو تعدادی از هموطنان می‌شود اما امسال با توجه به هوشیاری نیروهای انتظامی در زمینه کشف مواد محترقه غیرمجاز و همچنین آماده باش تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوط این خسارات جانی و مالی این حوادث تا این لحظه نسبت به سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشته و همانطور که پیش بینی می‌شد، امسال شاهد حوادث کمتری بودیم.

۲۳:۲۵/ ۱۱۳۴ مصدوم در کل کشور تا ساعت ۲۳

صابریان در خصوص آخرین آمار تعداد مصدومان تا ساعت ۲۳ امشب گفت: بر اثر حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال تاکنون ۱۱۳۴ نفر در کل کشور مصدوم شده‌اند همچنین ۱۰۹ نفر در بخش عادی بستری و ۲ نفر نیز تحت مراقبت های درمانی ویژه قرار دارند.



وی افزود: حوادث امشب باعث قطع عضو ۹۶ نفر شد، و ۳۱۴ نفر نیز دچار از ناحیه چشم آسیب دیدند.

۲۲:۴۸/ مصدومیت دو پلیس در نارمک تهران

سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت از مصدومیت دو تن دیگر از ماموران پلیس در پی اصابت نارنجک دستی در تهران خبر داد و گفت: حوالی ساعت ۲۲ راکبین یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده نارمک اقدام به پرتاب نارنجک دستی به سمت دو تن از ماموران پلیس کردند.

دو مامور بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدندو عوامل کلانتری نارمک نیز نسبت به شناسایی و دستگیری راکبین موتورسیکلت اقدام و آنان را دستگیر کردند و عصر امروز نیز یکی از سربازان وظیفه در محدوده جنوب تهران از ناحیه پا مورد اصابت نارنجک دستی قرار گرفته بود.

۲۲:۲۵/ قطع عضو ۶۹ نفر

پیمان صابریان رئیس کمیته کشوری چهارشنبه آخر سال در خصوص آخرین آمار مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۲۲ امشب گفت: تا کنون ۷۵۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه مصدوم شده‌اند که ۷۵ نفر در بخش عادی بستری و یک نفر نیز در بخش ویژه تحت مراقبت قرار دارد، از این تعداد ۵۴۵ نفر به صورت سرپایی درمان شده و متاسفانه ۶۹ نفر به دلیل حوادث دچار قطع عضو شده اند، تاکنون یک نفر بر اثر این حوادث جان خود را از دست داده است.

۲۲:۱۵/ کاهش ۶۵ درصدی حوادث نسبت به سال گذشته

کولیوند رئیس اورژانس کشور گفت: تا ساعت ۲۲ امشب ۹۰۰ نفر مراجعه کننده به اورژانس داشته ایم در کل کشور که ۷۸ نفر این افراد بستری شده اند و نسبت به سال گذشته حدود ۶۵ درصد کاهش حوادث نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.

۲۲:۱۰/ ملکی: آتش سوزی نگران کننده‌ای در تهران نداشتیم

ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۲ تنها ۱۴۳ مورد حادثه داشتیم که آمارمان کاهش خوبی داشته است و فقط یک مورد از این حوادث مرتبط با چهارشنبه آخر سال بوده است.

وی ادامه داد: ما آتش سوزی نگران کننده‌ای نداشتیم و از همه شهروندان تشکر می‌کنم.

۲۲:۰۳/ دستگیری ۲۰ نفر به دلیل رفتارهای خارج از عرف و ساختارشکنانه



سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت با اشاره به جدیدترین آمارهای حوادث چهارشنبه آخر سال در ساعت ۲۲ اظهار کرد: چهارشنبه آخر سال امسال نسبت به سال قبل قابل مقایسه نیست و آرامش بهتری را در شهر داریم.

وی افزود: تا به این ساعت تعداد ۲۰ نفر از افرادی که رفتارهای خارج از عرف و ساختار شکنانه داشتند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: ۲۷ نفر مصدوم و تخریب دو دستگاه خودرو از دیگر آمارهای چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۲۲ است.

۲۱:۲۴/ افزایش مصدومین به ۳۴۳ نفر

صابریان، مسئول کمیته چهارشنبه سوری وزارت بهداشت: کل مصدومان در کشور از ابتدای اسفند ماه تا ساعت ۲۱ امشب ۲ نفر کشته و ۶۱۵ نفر مصدوم شدند.

آمار مصدومان در کل کشور از ابتدای امروز تا ساعت ۲۱ امشب، یک نفر کشته و ۳۴۳ نفر مصدوم شدند.

۲۱:۱۲/ دستگیری ۴ نفر به دلیل رفتار اوباش گرانه

سردار حسین رحیمی در مورد آخرین آمار از سه شنبه آخر سال گفت: آمار مصدومان تا ساعت ۲۱ امشب تعداد ۲۲ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر از آنها کودک و نوجوان هستند.

وی افزود: وضعیت هیچکدام از این افراد وخیم نیست و خدمات سرپایی برای درمان را دریافت کردند.

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: ۴ نفر به دلیل رفتارهای اوباش گرانه دستگیر شدند که تا پایان تعطیلات در بازداشتگاه می‌مانند.

سردار رحیمی تصریح کرد: ۲ دستگاه خودرو بر اثر آتش بازی‌ها آتش گرفتند اما وضعیت عمومی سطح شهر خوب است و مشکل خاصی نداریم.

وی در پایان گفت: نسبت به سال قبل وضعیت مطلوب‌تری داریم و همچنین بنا به اعلام رئیس پلیس راهور تهران بزرگ وضعیت ترافیکی هم در تهران خوب است.

۲۱:۰۰/ یک مورد تخلیه چشم در گیلان

سعید نمکی وزیر بهداشت در بیمارستان شهید مطهری تهران گفت: امسال تا این لحظه ۱۵۷ نفر مصدوم شده اند که اکثراً سوختگی بوده است و یک مورد هم فوتی در زنجان گزارش شده است و یک مورد تخلیه چشم در گیلان.

وی ادامه داد: آمار ما حکایت از این دارد که ۹۰ درصد تا این لحظه حوادث نسبت به سال قبل کاهش داشته است و امیدواریم این آمار هر روز و هر سال کمتر از سال قبل باشد و مورد مهم دیگری رخ ندهد.

وزیر بهداشت گفت: این مشکلات بیش از آنکه مشکلات نظام سلامت باشد مشکلات فرهنگی و اجتماعی است و سوء تدبیر در برخی مقاطع باعث شده است مشکلاتی مثل همین شب چهارشنبه آخر سال رخ بدهد شما می‌بینید که برخی از بیماران قلبی ما به دلیل همین صدای ترقه ها دچار مشکلات می‌شوند. همه باید کمک کنیم تا این عارضه به وجود آمده حل شود و این مشکل سو ایجاد شده در فرهنگ‌مان حل شود.

۲۰:۵۴/ فوت اولین مصدوم امسال در زنجان

صابریان اظهار داشت: استان تهران با ۷۹ مورد مراجعه بیشترین تعداد مصدومان را به خود اختصاص داده است و بیمارستان‌های ارومیه با ۴۵ مصدوم در رده دوم قرار دارند. وی افزود: یکی از مصدومان در شهر زنجان جان خود را از دست داد.

۲۰:۴۳/ آسیب دیدگی ۶۷ نفر از ناحیه چشم

رییس کمیته کشوری سه شنبه آخر سال در خصوص آمار تعداد مصدومین کل کشور تا ساعت بیست و سی دقیقه اظهار داشت: تاکنون ۲۱۸ نفر بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شدند که از این تعداد ۱۹۲ نفر مرد و ۲۶ نفر زن هستند، همچنین ۳۶ نفر در بخش عادی بستری و یک نفر در بخش ویژه تحت مراقبت قرار دارد از این تعداد مصدوم ۱۲۹ نفر به صورت سرپایی درمان شدند همچنین ۲۵ نفر نیز دچار قطع عضو شده و ۶۷ نفر از ناحیه چشم آسیب دیده اند.

۲۰:۲۸/ بستری یک نفر در بخش ویژه

پیمان صابریان رئیس کمیته اورژانس چهارشنبه آخر سال در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: آمار بستری در بخش عادی به ۲۸ نفر، بستری در بخش ویژه یک نفر، درمان سرپایی ۶۶ نفر، بریدگی و خراشیدگی ۴۱ نفر، قطع عضو ۱۵ نفر، سوختگی درجه یک ۲۱ نفر، سوختگی درجه دو ۴۱ نفر، سوختگی درجه سه پنج نفر و شکستگی به دو نفر رسید.

وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ گونه گزارشی درباره فوت به دست‌مان نرسیده است.

۲۰:۱۸/ کاهش ۹۰ درصدی حوادث نسبت به سالهای گذشته

کولیوند رئیس اورژانس کشور گفت: ما از اول دی‌ماه آموزش‌هایی برای مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال در مدارس و مساجد و دانشگاه‌ها داشتیم و این کار را سال گذشته هم انجام دادیم اما سال گذشته تنها ۳۰ درصد کاهش حوادث را شاهد بودیم اما امسال این آموزش‌ها کاهش ۹۰ درصدی را تا این لحظه به همراه داشته است.

۲۰:۰۳/ افزایش مصدومان به ۵۷ نفر

پیمان صابریان، مسئول کمیته چهارشنبه سوری وزارت بهداشت درباره جزئیات مصدومان گفت: متأسفانه در حوادث چهارشنبه سوری از صبح الی ساعت ۱۸ امروز ۵۷ نفر مصدوم شدند که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری دارد.

وی افزود: تعداد مصدومان در استان تهران ۷ نفر نیز است.

۱۹:۴۵/ قطع عضو ۶ نفر

در خصوص آخرین آمار تعداد مصدومین در شهر تهران گفت: تاکنون ۲۳ نفر بر اثر حوادث مصدوم شده‌اند که شش نفر در بخش عادی بستری و ۱۵ نفر به صورت سرپایی درمان شدند، همچنین در شهر تهران بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال ۶ نفر دچار قطع عضو شده‌اند.

۱۹:۲۰/ هفت مصدوم در پایتخت تا ساعت ۱۹

رئیس پلیس تهران بزرگ در مورد آمار مصدومان تا ساعت ۱۹ گفت: هفت نفر مصدوم شدند که شش نفر آنها خدمات سرپایی گرفتند و یک نفر آنها بستری شده است.

وی گفت: تا به این لحظه یک نفر دچار سوختگی درجه یک و پنج نفر دچار سوختگی درجه دو شدند، همچنین یک نفر دچار شکستگی شده است.

۱۸:۰۴/ استقرار نیروهای کلانتری در محلات



سردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۱۵ روز جاری تمامی نیروهای کلانتری‌ها در همه محلات شهر جهت برقراری نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال مستقر شده‌اند.

وی افزود: پلیس مخالف شادی نیست. خط قرمز، هنجارشکنی و قانون‌شکنی است.

۱۷:۲۵/ نخستین مصدوم چهارشنبه سوری امسال یک پلیس بود

سرهنگ سعید آقایاری رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نخستین مصدوم چهارشنبه سوری امسال که به بیمارستان انتقال یافت یک سرباز وظیفه شناس بود.

وی افزود: دقایقی قبل این سرباز حین انجام وظیفه در محدوده کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن توسط افرادی ناشناس مورد اصابت مواد محترقه خطرناک دست ساز قرار گرفت و از ناحیه پاشنه پای راست به شدت مصدوم شد.

آماده باش ۵ هزار و ۴۴۲ امدادگر برای چهارشنبه سوری

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: آماده‌باش نیروهای امدادی با حضور پنج هزار و ۴۴۲ امدادگر و نجاتگر هلال احمر و بهره‌گیری از هزار و ۲۶ دستگاه آمبولانس، ۴۷۵ موتورسیکلت امدادی و ۱۲۲ موتور آمبولانس حاضر در طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال ۹۸ در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی همچنین از همکاری و هماهنگی نیروهای امدادرسان این سازمان با نهادهایی همچون اورژانس، آتش نشانی، خدمات ایمنی و پلیس برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد.

آماده باش اورژانس تهران در چهارشنبه سوری

پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران گفت: مرکز اورژانس تهران همچون سال‌های گذشته در کنار سایر ارگان‌ها، مجموعه عظیمی آمبولانس و موتورلانس‌های خود را برای خدمت رسانی به همشهریان آماده کرده است.

وی توضیح داد: نیروهای اورژانس در قالب ۱۹۷ دستگاه آمبولانس، ۱۴۰ دستگاه موتورلانس، ۲۰ خودروی پشتیبانی با ۵۰۰ نیروی عملیاتی در این مراسم حضور دارند. نیروهای اورژانس در بیمارستان‌های مهم پایتخت از جمله فارابی، ۱۵ خرداد و مطهری حضور ویژه دارند.

هیچ محدودیت ترافیکی برای سه‌شنبه پایان سال نداریم

سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برای چهارشنبه پایانی سال هیچ گونه محدودیتی ترافیکی پیش بینی نشده و پلیس راهور فاتب (پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ) برنامه‌ای در این خصوص ندارد.