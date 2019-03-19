چهارشنبه سوری کم حادثه در لرستان/ ۲۶ نفر مصدوم شد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شب چهارشنبه سوری در لرستان با کمترین حادثه و مصدومیت مردم همراه بود و نیروهای دستگاههای امدادی همچون آتش نشانی و اورژانس توانستند با اقدام به موقع از بروز و گسترش حوادث جلوگیری کنند.
۳۴ مورد آتش سوزی در خرم آباد رخ داد
حمید علیرضایی رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری خرمآباد در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شب چهارشنبه سوری در مرکز لرستان سه اصله درخت دچار آتش سوزی شد، اظهار داشت: در مجموع تاکنون ۳۴ مورد آتش سوزی در خرم آباد رخ داده است.
آتش سوزیهای رخ داده سریع و با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی اطفا شد
وی با بیان اینکه این آتش سوزیها نیز مربوط به حریق سطل زباله و لاستیک فرسوده بوده است، تصریح کرد: دو نفر هم دچار مصدومیت جزئی شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری خرمآباد با تاکید بر اینکه خوشبختانه چهارشنبه سوری امسال کم حادثه بود، یادآور شد: آتش سوزیهای رخ داده نیز سریع و با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی اطفا شد.
آموزشها منجر به کاهش حوادث شد
حسینعلی رفایی رئیس مرکز فوریتهای پزشکی لرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خوشبختانه چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال گذشته کم حادثه بود، اظهار داشت: این موضوع نیز حاصل آموزشها و آگاهیهای مختلفی بود که به مردم ارائه شد.
وی یادآور شد: چهارشنبه سوری به خوبی مدیریت شد و حادثه هم کمتر بود.
۲۶ مصدوم از ۵ شهرستان لرستان
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی لرستان با اشاره به اینکه تا ساعت ۲۳ شب، ۲۶ مصدوم به مراکز اورژانس لرستان مراجعه کردهاند، ادامه داد: ۱۶ مورد مصدومیت در دورود، ۴ مورد در الیگودرز، ۳ مورد در پلدختر، دو مورد در ازنا و یک مورد مصدومیت در الشتر گزارش شد.
رفایی با تاکید بر اینکه این مصدومان نیز سرپایی درمان شدهاند، افزود: در شهرستان دورود ۴ مورد آسیب چشم بوده است که خطرناک نبوده و درمان و مرخص شدهاند.
وی یادآور شد: مصدومان حوادث چهارشنبه سوری لرستان میانگین سنی ۷ تا ۲۵ ساله دارند.
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