چهارشنبه سوری کم حادثه در لرستان/ ۲۶ نفر مصدوم شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شب چهارشنبه سوری در لرستان با کمترین حادثه و مصدومیت مردم همراه بود و نیروهای دستگاه‌های امدادی همچون آتش نشانی و اورژانس توانستند با اقدام به موقع از بروز و گسترش حوادث جلوگیری کنند.

۳۴ مورد آتش سوزی در خرم آباد رخ داد

حمید علیرضایی رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری خرم‌آباد در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شب چهارشنبه سوری در مرکز لرستان سه اصله درخت دچار آتش سوزی شد، اظهار داشت: در مجموع تاکنون ۳۴ مورد آتش سوزی در خرم آباد رخ داده است.

آتش سوزی‌های رخ داده سریع و با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی اطفا شد

وی با بیان اینکه این آتش سوزی‌ها نیز مربوط به حریق سطل زباله و لاستیک فرسوده بوده است، تصریح کرد: دو نفر هم دچار مصدومیت جزئی شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری خرم‌آباد با تاکید بر اینکه خوشبختانه چهارشنبه سوری امسال کم حادثه بود، یادآور شد: آتش سوزی‌های رخ داده نیز سریع و با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی اطفا شد.

آموزش‌ها منجر به کاهش حوادث شد

حسینعلی رفایی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خوشبختانه چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال گذشته کم حادثه بود، اظهار داشت: این موضوع نیز حاصل آموزش‌ها و آگاهی‌های مختلفی بود که به مردم ارائه شد.

وی یادآور شد: چهارشنبه سوری به خوبی مدیریت شد و حادثه هم کمتر بود.

۲۶ مصدوم از ۵ شهرستان لرستان

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان با اشاره به اینکه تا ساعت ۲۳ شب، ۲۶ مصدوم به مراکز اورژانس لرستان مراجعه کرده‌اند، ادامه داد: ۱۶ مورد مصدومیت در دورود، ۴ مورد در ‬الیگودرز، ۳ مورد در پلدختر، دو مورد در ‬ازنا و یک مورد مصدومیت در الشتر گزارش شد.

رفایی با تاکید بر اینکه این مصدومان نیز سرپایی درمان شده‌اند، افزود: در شهرستان دورود ۴ مورد آسیب چشم بوده است که خطرناک نبوده و درمان و مرخص شده‌اند.

وی یادآور شد: مصدومان حوادث چهارشنبه سوری لرستان میانگین سنی ۷ تا ۲۵ ساله دارند.