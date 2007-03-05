پارکهای فناوری ارتباط صنعت و تحقیقات را تکمیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار خواهان استفاده کامل از ظرفیت متخصصین و کارشناسان در توسعه کشور شد و افزود : بهره گیری از سرمایه ‌های کشور که مهمترین آن در بخش نیروی انسانی است و ایجاد یک فضای علمی و کارشناسی، می ‌تواند کشور را در مسیری مطمئن ‌تر به اهداف سند چشم انداز بیست سال نزدیک کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی جذب نیروهای لایق کشور به ویژه مدیرانی که دارای تجارب در حوزه‌های اجرایی کشور بوده‌اند را در بخش خصوصی و صنعت مهم ارزیابی کرد و گفت : سیاستهای کلی اصل 44 زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را در عرصه‌های مختلف فراهم کرده است و از این فرصت می‌توان برای پیشرفت اقتصاد کشور با اتکا به نیروهای مردمی بهره برد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد تشکیل پارک فناوری و تحقیقاتی و همچنین ایجاد کمیسیونهای مختلف همسان با کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در مجمع متخصصین را دو طرح قابل توجه بیان کرد و گفت : تاسیس پارکهای فناوری و تحقیقاتی می‌تواند حلقه مفقوده ارتباط صنعت و تحقیقات را تکمیل کند و این می‌تواند در عملیاتی کردن طرحهای ابتکاری جوانان ایران اسلامی که این روزها افزایش قابل توجهی یافته است موثر باشد.

هاشمی رفسنجانی افزود : تلاش برای نقادی تصمیمات حاکمان و مسئولان در حوزه‌های اجرایی و تفنینی با ایجاد کمیسیونهای همسان با مجلس شورای اسلامی در مجمع متخصصین می‌تواند کاری مثبت و موجب رشد آگاهیهای جامعه و دست اندرکاران باشد.

در ابتدای این دیدار نصیرزاده دبیرکل مجمع متخصصین، زارع رئیس شورای مرکزی، آقایی و دانشجو از اعضای شورای مرکزی این مجمع هر کدام مطالبی را به اطلاع رساندند.

همچنین لوح ویژه نخبگان ملی در این دیدار توسط اعضای شورای مرکزی مجمع متخصصین به هاشمی رفسنجانی اهدا شد.