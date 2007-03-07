اجلاس روسای دانشگاهها در دانشگاه تربیت مدرس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هفتمین اجلاس روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی صبح امروز در حالی با حضور وزیر علوم، معاونان وزارت علوم و روسای دانشگاه ها در دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد که وزارت علوم بر خلاف اجلاس های گذشته خبرنگاران را برای پوشش این برنامه دعوت نکرد.

خبرنگارانی نیز که برای حضور در این مراسم به دانشگاه تربیت مدرس اعزام شده بودند، توسط انتظامات دانشگاه تربیت مدرس از حضور آنها جلوگیری شد.

یکی از نیروهای انتظامات دانشگاه تربیت مدرس به مهر گفت : "بر اساس دستور صادر شده خبرنگاران حق حضور در اجلاس روسای دانشگاهها را ندارند".