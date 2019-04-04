به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد اختیاری رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: در سوم فروردین ماه سال جاری فردی به کلانتری ۱۱۴ غیاثی مراجعه و اعلام داشت: دو موتور سوار هنگامی که وی در حال تردد در خیابان خاوران بوده، گوشی موبایلش را قاپیده و به سرعت متواری شده اند.

فردای آن روز مجدداً سارقان را در خیابان خاوران با همان موتورسیکلت مشاهده و بلافاصله پلاک موتور سیکلت آنان را یادداشت کردم.

مأموران پایگاه ششم موفق شدند پس از تحقیقات پلیسی مخفیگاه یکی از سارقان را مورد شناسایی قرار دهند.

متهم به بیش از ۲۰ فقره موبایل قاپی به همراه همدستش اعتراف کرده و تحقیقات جهت دستگیری دیگر متهم پرونده در دستور کار قرار گرفته است.