برقراری امنیت در عراق بدون کمک همسایگان امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "محمد السعبری" امروز گفت : ما همواره تاکید کرده ایم که بدون کمک گرفتن از کشورهای همجوار به ویژه ایران و سوریه، ثبات و امنیت در عراق برقرار نمی شود.

وی ابراز امیدواری کرد که کنفرانس بین المللی بغداد با موفقیت همراه باشد و بتواند به برقراری آرامش وامنیت درعراق کمک کند.



کنفرانس بین المللی بغداد قراراست با حضور مقامهای ارشد کشورهای همسایه عراق،اعضای دائم شورای امنیت، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب 10 ماه جاری میلادی (19 اسفند ماه) برگزار شود.

نماینده حزب الدعوه عراق درسوریه در ادامه گفت: حملات احتمالی علیه زائران حسینی(ع) در آستانه فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و انفجارها در نقاط مختلف عراق که مردم بی گناه را هدف گرفته، دلیل قاطعی است براینکه نیروهای تکفیری شکست خورده اند.



وی تاکید کرد: نیروهای تکفیری پس از شروع طرح امنیتی بغداد از این شهر فرارکرده و اکنون در محاصره همه جانبه قرار گرفته و زمین گیر شده اند و آخرین نفس های خود را می کشند.



السعبری افزود: طرح امنیتی بغداد که از دو هفته پیش آغاز شده است با مشارکت نیروهای عراقی وبه فرماندهی "نوری المالکی" نخست وزیر عراق درحال اجرا است.