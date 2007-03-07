  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

عضو حزب الدعوه عراق:

برقراری امنیت در عراق بدون کمک همسایگان امکان پذیر نیست

نماینده حزب الدعوه عراق در سوریه تاکید کرد که آرامش و امنیت در عراق بدون همکاری و کمک کشورهای همسایه امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "محمد السعبری" امروز گفت : ما همواره تاکید کرده ایم که بدون کمک گرفتن از کشورهای همجوار به ویژه ایران و سوریه، ثبات و امنیت در عراق برقرار نمی شود.

وی ابراز امیدواری کرد که کنفرانس بین المللی بغداد با موفقیت همراه باشد و بتواند به برقراری آرامش وامنیت درعراق کمک کند.

کنفرانس بین المللی بغداد قراراست با حضور مقامهای ارشد کشورهای همسایه عراق،اعضای دائم شورای امنیت، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب 10 ماه جاری میلادی (19 اسفند ماه) برگزار شود.

نماینده حزب الدعوه عراق درسوریه در ادامه گفت: حملات احتمالی علیه زائران حسینی(ع) در آستانه فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و انفجارها در نقاط مختلف عراق که مردم بی گناه را هدف گرفته، دلیل قاطعی است براینکه نیروهای تکفیری شکست خورده اند.

وی تاکید کرد: نیروهای تکفیری پس از شروع طرح امنیتی بغداد از این شهر فرارکرده و اکنون در محاصره همه جانبه قرار گرفته و زمین گیر شده اند و آخرین نفس های خود را می کشند.

السعبری افزود: طرح امنیتی بغداد که از دو هفته پیش آغاز شده است با مشارکت نیروهای عراقی وبه فرماندهی "نوری المالکی" نخست وزیر عراق درحال اجرا است.

کد مطلب 458195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها