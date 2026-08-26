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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: پرداخت تسهیلات مسکن روستایی تسریع شود

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: پرداخت تسهیلات مسکن روستایی تسریع شود

بوشهر-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بر تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با هدف شتاب‌بخشی به نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند چهارشنبه شب در نشست با مدیر امور شعب بانک استان با اشاره به نقش مؤثر بانک‌های عامل در اجرای طرح‌های حوزه مسکن روستایی اظهار کرد: همکاری نزدیک شبکه بانکی با بنیاد مسکن می‌تواند روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط را تسهیل کرده و زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های مسکونی را فراهم کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بنیاد مسکن در استان بوشهر، نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی و کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همراهی مؤثر بانک‌های عامل است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند معرفی متقاضیان و انعقاد قراردادهای بانکی بیان کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات، علاوه بر کمک به تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، نقش مهمی در افزایش ایمنی و تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.

برومند با اشاره به روند مطلوب مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان گفت: بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، بیش از ۱۶ هزار قرارداد تسهیلات مسکن روستایی در استان بوشهر منعقد شده و نرخ مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی استان به حدود ۷۳ درصد رسیده است.

کد مطلب 6929071

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