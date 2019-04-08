مصرف انرژی در بخش صنایع اردبیل ۲۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی صبح دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان پارس آباد تصریح کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های شرکت توزیع نیروی برق با وجود قرارگیری در تنگناهای مالی افزایش میزان تولید بر برای جلوگیری از قطعی، بهبود خدمات و جلب رضایت مشترکین است.

وی با اشاره به تلاش مضاعف و شبانه روزی فعالان صنعت برق در استان، افزود: با همت کارکنان در تلاش برای رقم زدن عملکرد مثبت و مطلوبی بوده و به عملکرد مناسبی نیز در این خصوص دست یافته‌ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به وضعیت مصرف برق در شهرستان‌های شمالی استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: برق مصرفی شهرستان پارس آباد به دلیل گرمای هوا بیش از حد مجاز گزارش شده است.

محمدی یادآور شد: از دیگر دلایل مهم قطعی برق در پارس آباد خارج شدن نیروگاه برق آذربایجان از مدار تولید بوده که با برنامه ریزی های لازم در تلاش برای برطرف سازی هر چه مناسب و سریع این موضوع خواهیم بود.

به گفته وی کاهش تعرفه برق در شهرستان پارس آباد به تعرفه مناطق گرمسیری در دستور کار بوده و تمهیدات لازم در این خصوص انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در پایان ابراز امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده در سال جاری خاموشی و قطعی برق را در استان شاهد نباشیم.