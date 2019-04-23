توضیح روابط عمومی مسابقه «برنده باش» درباره یک استفتاء

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار نظر آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره مسابقه «برنده باش»، روابط عمومی این مسابقه توضیحی را برای رسانه‌ها ارسال کرد.

متن توضیح روابط عمومی مسابقه به این شرح است:

«به نام خدا

در پی انتشار استفتائی پیرامون مسابقه برنده باش به اطلاع می‌رساند فرض مطرح شده در سوال استفتاء کامل نیست و طبیعتاً فرض ناکامل، جایگاه سوال را مخدوش می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، از شب گذشته متن استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی در رسانه‌ها و فضای مجازی در حال انتشار است که این متن را در زیر می‌خوانید:

سوال: «مسابقه‌ای حضوری با عنوان مسابقه بزرگ برنده‌باش از طریق شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا و پخش است که به شرکت‌کنندگان در این مسابقه به ازای پاسخ صحیح به هر سوال، مبلغ قابل توجهی به صورت پلکانی (تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان) اعطا می‌کند که با کمک مجری برنامه و فرصت‌هایی که در اختیار هر شرکت‌کننده قرار می‌گیرد، مبلغ جایزه غالباً از ۵ میلیون تومان کمتر نیست. شرط حضور در این برنامه خرید سوال و پاسخ درست به آن‌ها از طریق اپلیکیشن مخصوص است و در صورت درست بودن جواب‌ها، در یک رقابت فشرده، ۴ نفر به مسابقه حضوری دعوت خواهند شد. آیا برگزاری این نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت در این نوع مسابقات جایز است؟ آیا شرکت کننده، مالک شرعی جایزه خواهد شد؟

پاسخ: «بسمه تعالی. این کار قمار است و کسانی که شرکت می‌کنند مالک آن جوایز نمی‌باشند.»