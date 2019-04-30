به گزارش خبرنگار مهر، مرکز نمایشهای هوایی در شهرک اکباتان واقع شده جایی که اگرچه به مرکز شهر دور است اما نزدیک به فرودگاه مهر آباد قرار دارد. هر زمان هواپیمایی از دور خارج شد و یا ماموریتش به پایان رسید به این مرکز منتقل میشود.
مرکز نمایشهای هوایی زیر نظر وزارت دفاع قرار دارد و سازمان هواپیمایی هم ناظر بر آن است. این مرکز بخشی به نام توسعه هوانوردی و گردشگری دارد که ماموریتش ایجاد موزه هوانوردی و تلاش برای ایجاد رفاه کارکنان صنعت هوانوردی و آموزش دورههای مختلف مرتبط با صنعت هوایی به مردم است.
این مرکز اکنون به عنوان مرکز نمایشهای هوایی و موزه صنعت هوایی در بین اهالی تهران شناخته شده است. تعدادی از هواپیماهای از رده خارج شده در محوطه باز چند هکتاری قرار دارد که با ظاهری سالم و ناسالم پذیرای بازدیدکنندگانی است که به آنجا مراجعه میکنند.
بازدیدکنندگان داخل برخی از هواپیماها میشوند. اولین جایی که به سراغش میروند کابین خلبان است. بسیاری از این هواپیماها در داخل کابین خلبان چیزی جز چند تکه آهن پاره باقی نمانده. برخی از آنها صندلیهای پلاستیکی و فلزی دارند. با این وجود خیلیها مینشینند و عکس میگیرند. وقتی تعداد بازدیدکنندگان در داخل هواپیما زیاد میشود مردم سر شوخی را باز میکنند. از همراهانشان میخواهند که هواپیما را هدایت کنند.
برخی از این هواپیماها هنوز صندلیهای وی آی پی را نگه داشتهاند. داخل برخی از آنها موکت کار شده و آئینه کاریهای زیبایی دارد. اما تعدادی دیگر نه صندلی دارند نه تزئیناتی. گویا هر آنچه که به کار می آمده از داخل کابین مسافران هم برداشته شده است. بازدیدکنندگانی که مدتها پیش به اینجا آمده بودند میگویند که «هواپیما قبلاً سالمتر بود. الان چیزی از آن باقی نمانده. شاید برای اینکه میتوانستند از همان قطعات هم استفاده کنند. قبلاً در وی آی پی تخت هم وجود داشت، اما الان نیست.»
قرار است مرکز نمایشهای هوایی شکل و شمایل موزهای به خود بگیرد. بخشی از این مجموعه ساختمانی است که به آن ساختمان موزه هوایی میگویند. داخل آن شبیه به انبار است. همه تجهیزات مربوط به هواپیما داخل آن به نمایش گذاشته شده. سرسره نجات نیز وسط سالن قرار دارد با این توضیح که در مدت تنها سه ثانیه باز خواهد شد و مسافران در حالت اضطرار از آن به بیرون هواپیما هدایت میشوند. در بخش دیگری انواع جعبههای سیاه به نمایش گذاشته شده با کمترین اطلاعات درباره آنها.
با وجود اینکه این مرکز قابلیت تبدیل به موزه صنعت هوایی را دارد اما قرار است تا آخر امسال تجهیز شده و مردم بتوانند حداقل چند ساعتی را در این مرکز وقت گذرانده و با صنعت هوایی آشنا شوند همچنین قرار شده تا دورههای آموزشی مرتبط با صنعت هوانوردی مانند مهمانداری و آموزش پرواز با پاراگلایدر و پرندههای سبک برگزار شود. باید دید آیا این مرکز با توجه به قابلیتی که دارد چنین اقداماتی را انجام خواهد داد تا بتواند به جمع موزهها و مراکز تفریحی تهران تبدیل شود یا نه.
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