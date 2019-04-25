شرط سنی عمل زیبایی بینی/تاثیری در بهبود آلرژی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نجف بیگی، با اشاره به اینکه جراحی زیبایی عمل بینی (رینوپلاستی) متشکل از دو کلمه «رینو» و «پلاستی» به معنای بینی و فرم دادن است، گفت: رینوپلاستی تغییر فرم بینی که با تغییر در ظاهر بینی یا همراه با تغییر در تیغه بینی است که منجر به بهبود عملکرد بینی و برطرف ساختن نواقص آن انجام می‌شود و بر کارکرد فیزیولوژی بینی تأثیر نامطلوبی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه جراحی‌های بینی با اهداف متعددی انجام می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد، اظهار داشت: دسته اول جراحی‌هایی هستند که در جهت اصلاح عملکرد بینی همچون انحراف تیغه بینی و یا شکستگی‌هایی که در بینی وجود دارد انجام می‌شوند و دسته دوم جراحی‌هایی با هدف تغییر شکل خارجی بینی هستند که صرفاً تغییر فرم و زیبایی بینی برای فرد ملاک است.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی در پاسخ به این سوال که معمولاً چه سنی برای عمل جراحی پلاستیک بینی مناسب است، گفت: در دختران از سن ١٦ سالگی و در پسران از سن ١٨ سالگی به شرط رشد کامل جسمی و سپری شدن دوران بلوغ امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: بر خلاف برخی باورهای رایج در خصوص فصل خاص جراحی بینی، هیچ فصل خاصی برای عمل جراحی بینی وجود ندارد و اهمیتی ندارد که در کدام فصل جراحی انجام شود.

نجف بیگی ضمن اشاره به اینکه جراحی زیبایی بینی تأثیری در بهبود یا تشدید بیماری آلرژی ندارد بر ضرورت مراجعه به متخصص آلرژی پس از جراحی بینی تاکید کرد و گفت: در افراد مبتلا به آلرژی شاخک های بینی سایز بزرگ‌تری دارند و حین جراحی پلاستیک بینی می‌توان شاخک ها را کوچک و به سایز طبیعی شأن بازگرداند در نتیجه فرد تنفس راحت تری خواهد داشت همچنین مراجعه به متخصص آلرژی پس از جراحی در افراد مبتلا به این بیماری نیز نباید نادیده گرفته شود.

به گفته وی، اگر فردی که جهت عمل کاندیدا می‌شود به خوبی معاینه شود و موارد احتمالی آن بررسی و تکنیک مناسب انتخاب شود، این عمل عارضه‌ای در پی نخواهد داشت.

نجف بیگی در پایان یادآور شد: به رغم آن که جراحی می‌تواند برای اصلاح نقص‌های ساختاری بینی، از جمله مواردی که باعث مشکلات تنفسی می‌شود، به کار گرفته شود، فرایندی بسیار شخصی است که می‌تواند بر بهبود کیفیت زندگی نیز تأثیر مثبت بگذارد و سلامت ذهنی فرد را ارتقا بخشد.