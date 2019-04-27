گوگل مچ برنامه نویس متخلف چینی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این فرد دیگر حق فعالیت در پلی استور گوگل را ندارد و دهها برنامه مربوط به وی نیز از این فروشگاه آنلاین حذف میشود.
برنامه نویس یادشده در قالب شرکتی به نام DO Global فعالیت میکند که یکی از زیرمجموعههای شرکت مشهور چینی بایدو محسوب میشود. از جمله دیگر اقدامات متقلبانه این برنامه نویس چینی، طراحی نرم افزارهایی برای کلیک بر روی آگهیهای تبلیغاتی به منظور کسب درآمد بوده است.
کارشناسان امنیتی که این موضوع را شناسایی کرده اند از اهمال و کندی گوگل در زمینه شناسایی این تخلف اظهار نارضایتی کرده اند. در عین حال گوگل با صدور بیانیهای مدعی شده که موضوعات امنیتی را کاملاً جدی میگیرد و بر روی تولید ابزار و محصولاتی که جلوی این نوع سوءاستفادهها را در سطح جهان بگیرد، سرمایه گذاری میکند.
حداقل در شش اپلیکیشن عرضه شده این برنامه نویس چینی کدهایی برای وادار کردن کاربران به کلیک کردن بر روی آگهیهای تبلیغاتی مختلف موجود بوده است. این کدها به صورت مخفیانه اجرا شده و حتی در صورت بسته شده اپلیکیشن ها نیز فعال باقی میماندند.
DO Global قبلاً حدود ۱۰۰ اپلیکیشن در پلی استور گوگل عرضه کرده بود که تا به حال تخلفات ۴۶ برنامه آن به اثبات رسیده است. شرکت امنیتی چک پوینت میگوید هنوز برنامههایی در پلی استور وجود دارند که با انجام تخلفاتی مشابه درآمدهای کلانی را برای طراحانشان به ارمغان میآورند و گوگل موفق به شناسایی آنها نشده است.
نظر شما