به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر بعدازظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان مشهد اظهار کرد: دشمن به شدت برای عصبانیت مردم سرمایه گذاری کرده و باید در سال جاری تصمیمات جدی گرفته تا همچون چهل سال گذشته پیروز این میدان نبرد باشیم.
وی افزود: متأسفانه مردم زمانیکه به بنده مراجعه میکنند به عدم پاسخگویی در مسائل گلایهمند هستند در حالی که حاکمیت باید در مسائل فعالانه حضور پیدا کرده و پاسخگو باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخورد با کمفروشیها و گرانفروشیها مردم را خوشحال میکند و اگر این اقدام صورت نگیرد علاوه بر ناراحتی مردم از نوسانات قیمتها، حس نبود مسئولیت پذیری در حاکمیت القا میشود در حالی که حاکمیت باید نسبت به مسائل پاسخگو باشد و در جایگاه تماشاچی قرار نگیرد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی گاهی اعلام میکنند که برای بازرسی گسترده، نیروی کافی نداریم در حالی که در وضعیت فعلی میتوان از نیروهای دلسوز و پر انرژی مردمی برای سامان دادن به بازار بهره کافی برد.
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