دستیابی به راهکارهای درمان بیماریهای مغزی با کشف ژنی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، این ژن که Sirtuin 2 نام دارد، روند رشد سلول مسئول در شکل گیری غلاف چربی محافظت اعصاب مغز و نخاع را کند می کند.

این غلاف با نام میلین از سیگنال هایی که به طور طبیعی از مغز به دیگر بخش های بدن ارسال می شوند، محافظت می کند.

نشریه "استریت تایمز" به نقل از پروفسور "لیانگ فنجی" سرپرست این تحقیق اعلام کرد: میلین شبکه های عصبی را در بدن از هم جدا می کند. وجود میزان کمی از این پوشش باعث تداخل اصوات بین این شبکه ها می شود. همچنین غیر طبیعی بودن غلاف میلین ممکن است به بروز اختلالات مغزی همچون بیماری اسکیزوفرنی بینجامد.

با کنترل مقدار ژن Sirtuin2 می توان از شکل گیری غیر طبیعی میلین و در نهایت از بروز بیماری های مرتبط جلوگیری کرد.

"لیانگ" بررسی در این زمینه را از سه سال پیش آغاز کرده بود. وی در سال 2005 نیز دریافت: ژن دیگری با نام Juxtanodin روند رشد میلین را افزایش می دهد.

وی اکنون اطمینان دارد که با تولید داروهای مورد نیاز ظرف 5 سال آینده می توان میزان شکل گیری ژن Sirtuin 2 را کنترل کرد.