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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی :

علوم انسانی نیازمند روشنگری است

علوم انسانی نیازمند روشنگری است

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی صبح امروز سه شنبه 22 اسفند در نخستین کنگره ملی علوم انسانی با تأکید بر اینکه باید به روشنگری علوم انسانی پرداخت، گفت: در این راستا باید دانشجویان قویتر را جذب کرده و زمینه ای فراهم آوریم تا اساتید به تحقیقات دلگرم و با دادن امتیازات در رشته های مختلف این زمینه فراهم شود .

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی گلشنی در اولین کنگره ملی علوم انسانی" وضعیت امروز، چشم انداز فردا" که صبح امروز آغاز شد، با بیان اینکه باید به روشنگری درباره علوم انسانی پرداخت، گفت: در این راستا باید دانشجویان قویتر را جذب کنیم و زمینه ای فراهم آوریم تا اساتید به تحقیقات دلگرم و با دادن امتیازات مختلف در رشته های مختلف این زمینه فراهم شود.

وی افزود: تصمیم گیری در علوم انسانی باید به اصحاب علوم انسانی واگذار شود، چرا که در بسیاری موارد در رشته های علوم انسانی افراد دیگری تصمیم گیری می کنند.

وی پیشنهاد داد که فارغ التحصیلان در رشته های فنی و مهندسی باید بتوانند در رشته های علوم انسانی نیز شرکت و آن را دنبال کنند و رشته های بین علوم انسانی و رشته های فنی و مهندسی با یکدیگر همکاری داشته باشند .

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این کنگره گفت: 330 مقاله و چکیده عنوان و 240 مقاله کامل دریافت کردیم که برای هر مقاله 2 داور داوری کرد که با بی طرفی 78 مقاله برای ارائه آماده و 104 مقاله دیگر چاپ می شوند.

کد مطلب 460675

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