مسئولیت جوانان در گام دوم انقلاب بیش از دیگر اقشار جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب پیش از ظهر شنبه در مسجد جامع شهر بوئین زهرا با اشاره به اهمیت شب قدر اظهار کرد: شب قدر شب ولایت، کلید اصلاح همه امور و شب شروع حیات و ولادت نو است و از آنجای که مقدرات یکسال انسان‌ها در این شب نوشته می‌شود، باید توجه بسیاری زیادی به آن کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های شب قدر عنوان کرد: از مهم‌ترین ویژگی‌های شب قدر بخشش گناهان و عفو عاصیان و مجرمان است، لذا باید تلاش کرد تا این فیض عظمای الهی شامل حال انسان شود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین خاطرنشان کرد: با اشاره به اهمیت توبه براساس فرامین امام علی (ع) عنوان کرد: حضرت علی (ع) در دعای کمیل می‌فرماید که اگر استغفار نباشد بسیاری از معاصی می‌توانند سرچشمه نزول بلاها شوند و خداوند استغفار را وسیله دوام روزی بر روزی خواران قرار داده است و موجب رحمت بر خلق است، پس بنابراین از رفیت شب قدر باید برای توبه و استغفار استفاده لازم را برد.

فاطمی نسب با اشاره به دیدار دانشجویی مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان و سخن ایشان در زمینه روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی تصریح کرد: در این سخن روی صحبت مقام معظم رهبری هم با جوانان است که باید انگیزه و تلاش خود را برای اجرای گام دوم انجام دهند و از سوی دیگر هم با پیشکسوتان و بازنشستگان است که باید ادامه مسیر خود را در زمینه مشورت، راهنمایی و انتقال تجربه به جوانان دنبال کنند.

وی افزود: با نگاهی دقیق و تاریخی به زندگی ائمه اطهار (ع) می‌توان یاری رسانی جوانان به امامشان را مشاهده کرد، به طوری که هر جا جوانان اقدامات و امورات مربوط به خود را به درستی انجام می‌دادند، در فضای آن جامعه، برنامه‌ها و اقدامات با شتاب و سرعت بیشتری انجام شده است.

فاطمی نسب گفت: به طور مثال در عصر بعثت جوانان تمامی تلاش خود را برای موفقیت حکومت پبامبر (ص) انجام داده و برنامه‌های مختلف را مدیریت می‌کردند که این مهم نشان دهنده اهمیت حضور جوانان در برنامه‌های اسلام است.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: جوان با داشتن نگاه و بینش عمیق می‌تواند برای زمینه سازی ظهور، طرح و برنامه داشته باشد و در این صورت است که زمینه ساز اصلاح امور می‌شود و می‌تواند در فضای همدلی و یکرنگی، وحدت را برپا کند.

