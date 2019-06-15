به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صنعتی منفرد ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در محل استانداری زنجان، بر احداث و مرمت واحدهای مسکونی شهری و روستایی استان زنجان که براثر سیل خسارتدیده بودند تأکید کرد و افزود: بنیاد مسکن بر احداث این واحدها برنامهریزی لازم را دارد.
وی بابیان اینکه ۲۵ گروه پایش با ۳۵ کارشناس پایش پروندهها را در دستور کار قراردادند، اظهار کرد: برای پنج هزار و ۸۶۶ واحد مسکونی آسیبدیده از سیل در استان زنجان پرونده تشکیلشده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: از مجموع واحدهای آسیبدیده ۶۸ درصد احداثی و ۳۲ درصد از واحدهای آسیبدیده تعمیری است و همچنین ۸۸ درصد واحدهای احداثی روستایی و ۱۲ درصد هم واحدهای احداثی شهری است.
صنعتی منفرد تأکید کرد: پنج درصد از واحدهای تعمیری شهری و ۹۵ درصد واحدها تعمیری روستایی است.
وی از تشکیل ۳ هزار و ۱۳۶ پرونده احداث واحد مسکونی روستایی در استان زنجان خبر داد و گفت: درمجموع برای واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تجاری که براثر سیل دچار خسارت شدند اعتبار خوبی اختصاصیافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان تأکید کرد: بیشترین خسارات برای شهرستانهای زنجان، ماهنشان و خدابنده است و از زمان وقوع حوادث سیل گزارشهای لازم به مدیریت بحران استان و کشور ارائه شد و پس از تخصیص اعتبارت مربوطه، خسارات واردشده به واحدهای مسکونی شهری و روستایی از طریق ارائه تسهیلات کمبهره واحدهای مسکونی بازسازی میشود.
صنعتی منفرد افزود: در سال ۹۶ هم ۲۵۵ واحد مسکونی در استان زنجان دچار خسارت سیل شده بود که بنیاد مسکن برای بازسازی این واحدها هم برنامهریزی دارد.
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