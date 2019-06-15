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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۲۶

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان:

برای ۵۸۶۶ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل در زنجان پرونده تشکیل شد

برای ۵۸۶۶ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل در زنجان پرونده تشکیل شد

زنجان-مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: برای ۵ هزار و ۸۶۶ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل در استان زنجان پرونده تشکیل‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صنعتی منفرد ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در محل استانداری زنجان، بر احداث و مرمت واحدهای مسکونی شهری و روستایی استان زنجان که براثر سیل خسارت‌دیده بودند تأکید کرد و افزود: بنیاد مسکن بر احداث این واحدها برنامه‌ریزی لازم را دارد.

وی بابیان اینکه ۲۵ گروه پایش با ۳۵ کارشناس پایش پرونده‌ها را در دستور کار قراردادند، اظهار کرد: برای پنج هزار و ۸۶۶ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل در استان زنجان پرونده تشکیل‌شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده ۶۸ درصد احداثی و ۳۲ درصد از واحدهای آسیب‌دیده تعمیری است و همچنین ۸۸ درصد واحدهای احداثی روستایی و ۱۲ درصد هم واحدهای احداثی شهری است.

صنعتی منفرد تأکید کرد: پنج درصد از واحدهای تعمیری شهری و ۹۵ درصد واحدها تعمیری روستایی است.

وی از تشکیل ۳ هزار و ۱۳۶ پرونده احداث واحد مسکونی روستایی در استان زنجان خبر داد و گفت: درمجموع برای واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تجاری که براثر سیل دچار خسارت شدند اعتبار خوبی اختصاص‌یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان تأکید کرد: بیشترین خسارات برای شهرستان‌های زنجان، ماه‌نشان و خدابنده است و از زمان وقوع حوادث سیل گزارش‌های لازم به مدیریت بحران استان و کشور ارائه شد و پس از تخصیص اعتبارت مربوطه، خسارات واردشده به واحدهای مسکونی شهری و روستایی از طریق ارائه تسهیلات کم‌بهره واحدهای مسکونی بازسازی می‌شود.

صنعتی منفرد افزود: در سال ۹۶ هم ۲۵۵ واحد مسکونی در استان زنجان دچار خسارت سیل شده بود که بنیاد مسکن برای بازسازی این واحدها هم برنامه‌ریزی دارد.

کد مطلب 4641116

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