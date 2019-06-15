لزوم ایجاد تشکلهای آب بران در هرمزگان وافزایش مشارکت بهره برداران

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ملایی در جلسه بررسی توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیر زمینی و تشکل آب بران گفت: کشاورزان مینابی باید بیشتر در جریان امور قرار بگیرند تا کارها تسهیل و موجب بالا رفتن بهره وری در دشت میناب شود.

ملایی با اشاره به تاکید وزارت نیرو و سپردن کارها به مردم، بر تقویت تصدی گری توسط کشاورزان تاکید کرد و گفت: تصمیمات ما باید منجر به بهره وری آب و توانمند شدن کشاورزان در بحث اطلاعات و روشهای علمی شود و باید به این نکته توجه کنیم که هر گونه دخل و تصرف در بحث آب باید با رعایت مسایل زیست محیطی انجام شود.

وی با بیان اینکه تشکلهای آب بران باید با نظام صنفی کشاورزی هماهنگ باشند ضمن اشاره به قوانین و مقررات بالادستی اضافه کرد: باید در چارچوب قوانین به تولید آب بپردازیم و الگوی کشت را در استان رعایت کنیم.

ملایی در خصوص مراحل اجرایی روند تشکیل تشکل های آب بران در میناب اظهارکرد: ایجاد تشکل های آب بران به عنوان یکی از روشهای مدیریت مشارکتی، راهکار خوبی برای حذف مشکلات شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت مصرف آب و همچنین افزایش دانش و نگرش کشاورزان است.

وی خاطر نشان کرد: مشارکت بهره برداران در بهره برداری از منابع آب کشور به لحاظ بحران آب و همچنین مدیریت صحیح از منابع آبی کشور به عنوان یک اصل مهم مطرح می باشد و یکی از دغدغه های مهم مسئولان کشوری و استانی مدیریت بهینه منابع آبی است که در هرمزگان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره بر اهمیت تقویت تشکل های آب بران گفت: با توجه به بحران منابع آبی از آنجا که بخش کشاورزی سهم قابل‌توجهی در مصرف آب دارد، بیش از هر زمان دیگر مشارکت و حضور مستقیم کشاورزان در بهره برداری و مدیریت برنامه‌های مرتبط با منابع آب ضروری به نظر می‌رسد.

ملایی افزود: درصورتی که فرآیند تشکیل تشکل های آب بران و همچنین واگذاری مسئولیتها و وظایف مدیریت آبیاری به آنها، به‌طور صحیح و از طریق مطالعات اجتماعی، مشارکتی و میدانی مناسب انجام پذیرد، این تشکل ها نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی خواهند داشت.