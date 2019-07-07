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۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۵

۴۵۰۰ تجهیزات آزمایشگاهی پیام نور در اختیار محققان قرار می گیرد

۴۵۰۰ تجهیزات آزمایشگاهی پیام نور در اختیار محققان قرار می گیرد

رئیس مرکز آزمایشگاه های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور گفت: ۴۵۰۰ تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور در اختیار محققان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، قاسم رضانژاد با عنوان اینکه بخش ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه پیام نور در سامانه شاپنا راه اندازی می‌شود، افزود: در حال حاضر فرایند کار در مرحله نهایی است و پیش بینی می‌شود این بخش از سامانه در مهرماه ۹۸ بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: از این پس تمام محققان و پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه می‌توانند با اطلاع از تجهیزات پیشرفته و تحقیقاتی دانشگاهی برای دریافت خدمات مورد نظر اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمایشگاه‌های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور درخصوص این مرکز گفت: مرکز آزمایشگاه‌های ملی و قطبی به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت فناوری و پژوهش در راستای پیاده سازی و ارتقای اهداف دانشگاه برای توسعه کیفی و ارتقای کیفیت آموزشی، گسترش پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، گسترش تحقیقات، استانداردسازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، ایجاد شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، نظارت بر راه اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجازی در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۱ کمیته فنی آزمایشگاهی و کارگاهی در ۳۱ استان کشور طبق آئین نامه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه مصوب سال ۹۵ تشکیل شده و به عنوان بازوهای کارامد، این مرکز را در پیاده سازی اهداف کمک می‌کنند.

وی یادآور شد: حدود ۱۷ درصد از کل دانشجویان دانشگاه پیام نور در رشته‌های دارای آزمایشگاه و کارگاه مشغول به تحصیل بوده و دانشگاه در ۳۷۴ مرکز و واحد دارای آزمایشگاه و کارگاه است.

وی با اشاره به تعداد تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه، افزود: حدود ۶۰ هزار قلم کالا در قالب ۴۷۰۰ نوع تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ نوع تجهیزات بسیار پیشرفته و تحقیقاتی است.

رضانژاد با عنوان اینکه نسخه سوم سامانه آزمایشگاه‌های دانشگاه پیام نور ایران (شاپنا) و به نشانی shapna.pnu.ac.ir از سال ۹۶ با هدف متمرکز کردن و ایجاد هماهنگی بین نیروی انسانی، تجهیزات و فضای آزمایشگاهی، عملیاتی شده است، افزود: با راه اندازی این سامانه دانشگاه به اهداف مورد نظر خود که صرفه جویی در وقت، هزینه‌ها و استفاده بهتر و بیشتر از سرمایه‌های موجود است، دست می‌یابد.

وی سامانه شاپنا را دارای قابلیت‌های بالایی دانست و تصریح کرد: این سامانه قابلیت آمایش و مدیریت درون سیستمی سه بخش نیروی انسانی، تجهیزات و فضای آزمایشگاهی و همچنین ارائه خدمات به داخل و خارج از سیستم را داراست که با راه اندازی بخش مشتریان به زودی می‌توانیم خدمات گسترده‌ای را به تمامی محققان و پژوهشگران کشور ارائه کنیم.

رئیس مرکز آزمایشگاه‌های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور از افتتاح آزمایشگاه ملی دانشگاه پیام نور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: فرایند کاری و فضای مورد نیاز این آزمایشگاه برآورد شده و با افتتاح این آزمایشگاه در آینده‌ای نزدیک در جهت استقرار تجهیزات ارزشمند و پیشرفته و بهره وری مناسب از آنها گام مثبتی برداشته خواهد شد.

وی همچنین به گسترش تعاملات بین دانشگاه‌ها و ارگان‌ها اشاره کرد و افزود: مرکز آزمایشگاه‌های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور علاوه بر ساماندهی آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی به دنبال گسترش تعاملات با دیگر ارگان‌ها و همچنین بخش‌های صنعتی است و در این راستا با اداره استاندارد و معاونت راهبردی شبکه نانو تفاهم نامه همکاری امضا کرده است و به این ترتیب محققان می‌توانند از تجهیزات ویژه آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور برای ارزیابی کیفیت محصولات و یا دیگر فعالیت‌های تحقیقاتی استفاده کنند.

رضانژاد تولید محتوای الکترونیکی و مالتی مدیا را از دیگر برنامه‌های مهم مرکز آزمایشگاه‌های دانشگاه پیام نور دانست و افزود: تولید محصولات کمک آموزشی برای دانشجویانی که دروس عملی آزمایشگاه دارند و برای استفاده از آزمایشگاه باید به مرکز دیگری بروند، بسیار کمک کننده است و با تولید این محصولات دانشجویان می‌توانند از محتوای الکترونیکی در طول تحصیل خود استفاده کرده و در یک مدت زمانی مشخص با مراجعه به آزمایشگاه مرکز دیگر کل دوره آزمایشگاهی خود را بگذرانند.

کد مطلب 4660237
زهرا سیفی

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