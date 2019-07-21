تکمیل شبکه فاضلاب شهرها در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میر جعفریان عصر یکشنبه در کارگروه مدیریت پسماند خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در حوزه مدیریت پسماند در استان اگر اقدام عملی جدی صورت نگیرد با یک فاجعه زیست محیطی رو به رو خواهیم شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: شیرابه حاصل از پسماند یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌های زیست محیطی است که اگر ذره‌ای در آب کشاورزی و یا آب شرب هم استانی‌ها نفوذ پیدا کند خطرات آن جبران ناپذیر خواهد بود.

میرجعفریان ادامه داد: متأسفانه پسماندی که در بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک طلای کثیف یاد می‌شود در استان ما در محیط بدون توجه لازم رها و مسائل بهداشتی و زیست محیطی جدی ایجاد می‌کند.

وی افزود: درآمدزایی از پسماند به صورت اصولی نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد و کافی است که با تفکیک زباله از مبدأ یک اقدام زیست محیطی بسیار ارزشمند صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در زمینه دفن اصولی پسماندها بیان کرد: زباله‌ها و نخاله‌ها علاوه بر مسائل بهداشتی و زیست محیطی از زیبایی چهره شهر نیز می‌کاهد.

میرجعفریان ادامه داد: چاه‌های جذبی برای دفع فاضلاب هر چند در کوتاه مدت یک مُسکن محسوب می‌شود ولی در بلند مدت به صرفه نبوده و آسیب‌زا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تسریع و تکمیل شبکه فاضلاب شهرها باید در اولویت قرار گیرد، افزود: بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته می‌توانیم با بازچرخانی آب فاضلاب ۱۸ میلیون مترمکعب آب برای مصارف غیر شرب داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: در مورد صنوف آلاینده نیز باید مشارکت جدی و برنامه عملیاتی برای خروج آنان از داخل شهر به محل تعیین شده وجود داشته باشد.