«مهاجرین خاک سرخ» سریال ویژه رادیویی ماه محرم به مرحله تولید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، عصر روز گذشته یکشنبه سوم مردادماه، ضبط سریال رادیویی «مهاجرین خاک سرخ» در استودیو قدیمی و تاریخی هشت، آغاز شد.

این مراسم با حضور حمید شاه آبادی معاون صدای جمهوری اسلامی ایران، حمیدرضا افتخاری مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، مدیران رادیو نمایش، بازیگران و عوامل سریال رادیویی «مهاجرین خاک سرخ» آغاز شد.

در ادامه مراسم، قسمتی از این سریال رادیویی با بازیگری هنرمندانی چون فریبا متخصص، نازنین مهیمنی، شهین نجف زاده، شیما جان قربان، معصومه عزیز محمدی و مونا صفی اجرا شد.

«مهاجرین خاک سرخ» به نویسندگی هانیه نجفی، عنوان یکی از سریال های ویژه ماه محرم است که حال و هوای متفاوتی درباره ایام محرم دارد. داستان این نمایش با ماه محرم آغاز می‌شود و به زندگی خانواده‌ای خوزستانی می‌پردازد که در روزهای جنگ تحمیلی با پسر نوجوانشان برای ادامه زندگی به تهران می‌آیند و در خانه‌ای که در اختیار افراد جنگ زده قرار گرفته ساکن می‌شوند، پسر بزرگ آنها، مصطفی در جنوب، همراه با سایر جوانان مشغول دفاع از کشور است.

علاوه بر افکت ها و صوت های رادیویی که توسط نازنین حسن پور، افکتور این سریال رادیویی برای فضاسازی هر چه بیشتر این داستان صورت گرفت، لحظاتی از نمایش با زدن سنج و دمام به مناسبت حال هوای ماه محرم همراه بود.

سریال ۱۰ قسمتی «مهاجرین خاک سرخ» به مناسبت ماه محرم از رادیو نمایش و سایر شبکه های رادیویی به صورت همزمان پخش شود.

نمایش «مهاجرین خاک سرخ» به نویسندگی: هانیه نجفی، کارگردانی: محمد پورحسن، گویندگی: بهرام ابراهیمی، افکتوری: نازنین حسن‌پور، صدابرداری: فرزاد شریفی و تهیه‌کنندگی: فرشاد آذرنیا در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

فریبا متخصص، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، شهین‌دخت نجف زاده، مونا صفی، شیما جان‌قربان، رضا عمرانی، امیرعباس توفیقی، محمد آقامحمدی، محمد پورحسن، فریبا طاهری، نورالدین جوادیان، محمد یگانه، ناهید مسلمی، معصومه عزیزمحمدی و قربان نجفی بازیگرانی هستند که در این نمایش رادیویی به ایفای نقش می پردازند.